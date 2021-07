Gagnante de la bourse de la famille Mckeage 2021

Richmond - Depuis les six dernières années, l’École secondaire régionale de Richmond décerne la bourse de la famille Mckeage à l’un de ses finissants. Ce prix de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur travail assidu et qui ont eu un impact positif sur leur entourage. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant l’occasion de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

Cette année, la bourse de la famille Mckeage a été remise à Maori Ducharme. Avec un sourire éblouissant et une personnalité rayonnante, elle brille par sa perspicacité, son attitude consciencieuse et son talent artistique. Selon son enseignante d’anglais, Laurie Hannan : « Maori a un esprit très créatif. Elle est si gentille et compatissante. Elle met cent pour cent d’effort dans tout ce qu’elle entreprend. Elle a souvent besoin de beaucoup de temps pour créer ses chefs-d’œuvre, mais l’attente en vaut tellement la peine. Ce fut un plaisir de la connaître cette année en secondaire 5. »

Les talents créatifs de Maori ont également été notés par Lori Cloutier, son enseignante pour les cours de théâtre, monde contemporain et éthique : « Maori est résiliente, gentille, assidue, extrêmement créative et possède une voix fabuleuse. La première fois que j’ai lu ses textes et ses analyses, j’ai été éblouie par la maturité de ses commentaires. Elle voit des émotions et des idées que beaucoup de jeunes de son âge ne remarquent pas. Cette année, Maori a joué un rôle important lors de notre pièce de théâtre pour le jour du Souvenir. Nous lui avons donné un rôle qui exigeait du caractère, de la maturité et de la confiance. Maori réussira certainement dans tout ce qu’elle entreprendra. »

Son enseignante de français, Marika Gauthier, ajoute : « Maori est une personne charmante, mais surtout, elle possède une éthique de travail irréprochable. Elle est très motivée et fait toujours de son mieux. Elle est constamment prête à aider les autres (je soupçonne qu’elle a une bonne capacité d’écoute) ainsi qu’une attitude très positive. Elle est une très bonne étudiante avec une belle personnalité. Je suis persuadée qu’elle atteindra tous ses buts. »

Shawn Borris, enseignant au cours de finances, a été conquis par son comportement : « Maori encourage toujours ses amis en classe. Elle voit le bon côté des choses et elle est pleine d’énergie positive. »

Outre ses performances académiques, Maori est également une musicienne accomplie ayant participé par les années passées aux spectacles de variétés de l’école. Mireille Pruneau, enseignante de musique, partage qu’en plus d’avoir un cœur en or, Maori est une excellente chanteuse, s’accompagne à la guitare et compose sa propre musique. Elle a même passé deux auditions pour La Voix Junior.

À l’automne, Maori étudiera au Cégep Champlain à Lennoxville dans le programme de Sciences humaines, Volet Psychologie. Elle prévoit poursuivre ses études dans le même domaine.

La bourse de la famille Mckeage a été établie par Connie Mckeage une ancienne diplômée de l’École secondaire régionale de Richmond. Depuis 35 ans, Mme Mckeage s’illustre au niveau international au sein de rôles exécutifs dans le secteur des services financiers, la technologie et les organismes sans but lucratif. Ses réussites professionnelles et son engagement envers la diversité sont reflétés par les nombreux prix qui lui ont été décernés. Son plus récent succès inclut OneVue Holdings, une petite entreprise privée qu’elle a fondée avec des revenues de moins d’un million de dollars et qu’elle a transformée en une société inscrite à la cote de l’ASX pour être finalement acquise pour 115 millions de dollars.

Les gagnantes précédentes de la bourse de la famille Mckeage incluent :

Jessica Blais-Martin

Promise Rocheleau

Shania Chatterton-Jerome

Alisha Hampton-Pettigrew

Alycia Chabot-Bélanger

Source : Pascale Duguay