De nouvelles classes à l’extérieur pour l’école secondaire de l’Odyssée

Valcourt —Les élèves de l’école secondaire de l’Odyssée peuvent maintenant faire leurs cours dehors grâce à l’instauration d’une nouvelle classe sous les grands érables devant l’établissement, et ce, depuis le vendredi 14 mai.

« La classe du Saule » était très demandée depuis le début du printemps et les élèves aiment bien travailler au grand air, c’est pourquoi le Projet Carboneutre désirait instaurer de nouvelles classes faciles d’accès et conviviales, afin de répondre à la demande. Des tables à piquenique et des parasols ont ainsi fait le bonheur des jeunes qui peuvent maintenant les utiliser autant sur les heures de cours que lors des pauses. « C’est très agréable de voir les élèves profiter des installations et travailler à l’extérieur, en compagnie de leur enseignant(e). Ils ont l’air bien, je crois qu’ils apprécient vraiment l’initiative. » Marie-Claude Farrell, directrice de l’école.

Dans ce même esprit de sortir les classes, les membres du Projet Carboneutre ont aussi acquis des chaises pouvant être déplacées vers des endroits au choix des enseignants afin de faire des apprentissages dans un endroit plus près de la nature.

Par ailleurs, une troisième classe extérieure verra le jour avant la fin de la présente année scolaire, ce qui permettra d’avoir cinq cours donnés simultanément à l’extérieur, harmonisant interaction avec la nature et apprentissage scolaire pour les élèves. Fort de cette expérience, un amphithéâtre extérieur est également en cours de construction et sera opérationnel pour la prochaine rentrée scolaire.

