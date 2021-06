Les inscriptions pour l’OTJ de Danville se terminent cette semaine

Danville (RL) - Avis à tous les parents de la ville de Danville, alors que la période d’inscriptions est actuellement en cours pour participer à l’OTJ cette saison. Comme publié sur la page de la municipalité, les gens ont jusqu’à ce jeudi 3 juin pour inscrire leur enfant. Il va sans dire que les places sont limitées en raison du respect des mesures sanitaires qui demeurent en vigueur. Les sélections seront faites en lien avec les critères de priorisation préalablement établis, soit : être résident de Danville et être parents travailleurs ayant besoin du service des œuvres de terrains de jeux (OTJ).

À noter que les enfants plus jeunes seront également admis en priorités. Se déroulant sous le thème des Jeux olympiques, les camps de jours de l’OTJ de Danville se tiendront sur le site du centre Mgr Thibault, à compter du lundi 28 juin prochain, et ce, jusqu’au vendredi 13 août inclusivement. Une multitude d’activités attendent donc les jeunes encore une fois cette année, afin qu’ils puissent profiter d’une programmation amusante, tout en respectant des protocoles sanitaires rigoureux clairement mentionnés et expliqués. À ce titre, il est mentionné quelques exemples tels que le lavage fréquent des mains, la désinfection régulière et le maintien d’un « groupe bulle » notamment.

L’identification des items des enfants est une fois de plus fortement recommandée. Il est donc possible d’imprimer et de remplir le formulaire d’inscription se trouvant sur la page internet de la ville de Danville ou encore de se procurer une copie papier disponible au bureau de poste, situé sur la rue Daniel-Johnson. Les confirmations de sélections des enfants seront faites entre le 5 et le 11 juin.