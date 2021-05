Déconfine-toi, laisse ta marque : une seconde édition remplie d’activités

Val-St-François — L’été s’annonce dynamique dans le Val-Saint-François pour les ados et leurs familles ! Le projet Déconfine-toi, laisse ta marque sera de retour pour une seconde édition, dès la fin de l’année scolaire.

Déconfine-toi, laisse ta marque propose une panoplie d’activités estivales, artistiques et sportives à la grandeur du Val-Saint-François. Le projet, né de la volonté d’un groupe d’organismes jeunesse et famille, donnera l’occasion aux adolescents de vivre un été inspirant malgré la pandémie. À travers les activités offertes, les jeunes retrouveront un espace pour socialiser et exprimer ce qui les habite de manière créative et innovante.

Donc, les adolescents et leurs familles pourront prendre part à des activités ludiques, sportives, artistiques et de plein air. Au menu, entre autres, randonnée vélo, randonnée pédestre, photographie, activités médiévales, murale extérieure et atelier de percussion. Tous ces beaux moments vécus au cours de l’été seront captés par les jeunes en images photo et vidéo, pour culminer en une exposition qui sera ouverte en visite libre au début de l’automne.

Restez à l’affût de la programmation d’activités à venir sur la page Facebook Déconfine-toi, laisse ta marque. Toutes les informations pour participer aux activités s’y retrouveront. Vous pouvez même jeter un coup d’œil pour découvrir ce qui s’est déroulé l’an dernier !