Les Opti-Génies de l’école Masson champions 2021 du District Sud du Québec

Val-des-Sources(RL) —Le dimanche 2 mai dernier se tenait la finale du district sud de la compétition amicale du savoir, Opti-Génies. Chapeauté par les différents Clubs Optimistes de la province, ce concours destiné aux élèves de niveau primaire regroupait donc les neuf équipes championnes de leur zone respective. Ainsi, l’équipe formée des jeunes de l’école Masson de Danville et représentant le Club Optimiste de Val-des-Sources a remporté les grands honneurs du concours devant huit autres formations provenant de Drummondville, Granby, Magog, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Cyrille, Sainte-Clothilde et Inverness.

En terminant en première place de cette compétition, présentée une fois de plus de façon virtuelle, les jeunes porte-étendards de la zone 33 se sont tous mérité une bourse de 75 dollars pour leur succès. Il faut dire que le Club Optimiste de Val-des-Sources est fort bien représenté au niveau national au cours des dernières années avec plusieurs participations et quelques victoires de la part des étudiants sur son territoire. Une fois de plus toutes nos félicitations aux vainqueurs de la compétition ainsi qu’à l’ensemble des participants de l’édition 2021.