Tous unis pour une entrée à la maternelle harmonieuse pour les enfants du Val-Saint-François

Val-Saint-François (SFT) —Le passage vers l’école de nos touts petits suscite toutes sortes d’émotions contradictoires. Comme parents, il est possible que vous ayez plusieurs questions et préoccupations. Nous souhaitons vous rappeler que les partenaires du territoire (écoles, services de garde, organismes communautaires) sont soucieux de mettre à votre disposition des outils simples pour vous accompagner vous et votre enfant dans cette étape importante. Le but étant de rendre cette transition la plus douce possible, pour tout le monde.

Par exemple, vous pouvez vous procurer gratuitement un napperon-jeu sur le sujet, en appelant à la Maison de la Famille Les Arbrisseaux. Il est aussi possible d’écouter la vidéo « Une journée à la maternelle » avec votre enfant, disponible sur la page Facebook de Valfamille. Vous pouvez poser des gestes simples tels que parler positivement de l’école avec votre enfant ou encore aller jouer avec lui la fin de semaine dans la cour d’école pour qu’il se familiarise avec les lieux.

Si ce n’est pas fait, vous pouvez inscrire dès maintenant votre enfant à l’école afin de rester à l’affût des communications et activités offertes. Vous aurez ainsi en main toutes les informations nécessaires pour assurer une belle rentrée !

Pour consulter les vidéos ou pour d’autres ressources ou idées (disponibles en français et en anglais) : rendez-vous sur la page Facebook Valfamille

Pour rejoindre la Maison de la famille Les Arbrisseaux (napperon-jeu gratuit) : 1-877-929-0077.