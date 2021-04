Une version virtuelle de l’Opti-Génies couronne les membres de l’école Masson en finale de zone

Val-des-Sources(RL) —En ces temps particuliers, il faut être créatif et trouver continuellement des alternatives à nos façons de faire habituelles, afin de poursuivre certaines de nos activités. Ce fut notamment le cas pour le concours Opti-Génies, dont le volet local est parrainé par le Club Optimiste de Val-des-Sources. En effet, l’édition 2021 fut particulière pour les organisateurs ainsi que les jeunes participants à cette amicale compétition de connaissance générale, en raison du fait qu’elle fût réalisée en mode virtuelle. Trois établissements scolaires de niveaux primaires de la région étaient de l’activité cette année, alors que l’école La Tourelle de Val-des-Sources, Notre-Dame-de-l’Assomption de Saint-Georges-de-Windsor et l’école Masson de Danville, se sont livrés une saine bataille du savoir.

Au terme d’une partie disputée contre chacun de ses adversaires, ce sont finalement les représentants de Danville, qui ont remporté les honneurs de la finale de zone 2021, présentée le 18 avril dernier. Ces derniers passent donc à la prochaine étape et auront maintenant le mandat de représenter le Club et la région à la finale du district sud du Québec, elle qui se tiendra le dimanche 2 mai prochain. Une fois encore le tout sera présenté de manière virtuelle et au total ce sont neuf équipes qui croiseront le fer dans le but d’obtenir les honneurs de ce niveau. Le responsable du concours pour le Club Optimiste de Val-des-Sources, M. Jean Nadeau, souligna que ce sont près d’une centaine d’élèves qui ont participé cette année et que mis à part quelques petites lacunes et/ou problématiques en ce qui a trait à l’internet selon le secteur, le tout s’est généralement très bien déroulé. De plus, M. Nadeau désirait profiter de l’occasion pour remercier et souligner l’implication d’un parent bénévole en la personne de Mme Annie Savoie.

Les équipes locales étaient formées de :

(Notre-Dame-de-L’Assomption) Pierre-Luc Bernier, Nicolas Lacasse, Isack Durocher, Jasmine Roulx et Lily-Anne Pinard.

(La Tourelle) Clarence Pépin, Sarah-Jeanne Dion, Maxim Gauthier, William Desharnais ainsi que Maïna Viens.

(Masson) Loïc Perreault, Jacob Bégin, Félix Nadeau, Clara Parenteau et Sophie Bégin.

Tous les participants se sont mérité une bourse en argent allant de 10 $, 20 $ ou 40 $ selon le cas. Félicitations à tous !