Nouveau séjour exploratoire virtuel pour Place aux Jeunes des Sources

Val-des-Sources(RL) — Fort de son plus récent séjour exploratoire présenté en mode virtuel au cours du mois de février dernier, le programme Place aux jeunes des Sources, récidive à nouveau avec cette fois un séjour printanier. Chapeauté par le Carrefour Jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs, le programme Places aux Jeunes tiendra donc une activité découverte de la MRC des Sources le 13 mai prochain, lors d’une soirée en formule 6 à 8, afin de faire découvrir le milieu aux futurs résidents, aux gens nouvellement établis ou encore à ceux et celles qui font un retour dans la région. Il est important de mentionner que si l’activité découverte était initialement organisée pour les jeunes de 18 à 35 ans, il appert maintenant qu’une collaboration avec la MRC des Sources permet aux gens de s’inscrire sans limitation d’âge spécifique.

L’escouade d’accueil, formée de Véronique Pelletier, agente d’accueil et d’intégration à la MRC des Sources et Marie-Pier Therrien, agente Place aux jeunes des Sources, préparera une activité virtuelle permettant de démontrer l’attractivité de la région et des gens et du milieu.

« C’est vraiment une belle façon de présenter le milieu, c’est comme une “petite séduction” de la MRC des Sources. C’est une étape charnière, celle qui sert à valider l’intérêt envers la région. », souligna par ailleurs Mlle Therrien.

Ce séjour exploratoire sera donc une occasion unique de découvrir le territoire et de créer des liens, afin de bien d’arrimer au milieu. La soirée se terminera sur une bonne note, alors qu’une prestation musicale festive et conviviale viendra clôturer l’activité. À noter qu’une boîte contenant des produits locaux sera livrée directement à la porte du participant et le contenu de celle-ci sera révélé en direct lors de l’événement. Pour les personnes désireuses de s’inscrire, il suffit de contacter Marie-Pier Therrien au 819 879-7667 ou bien par courriel à l’adresse paj@cjerichmond.qc.ca

Accueil et intégration à la MRC

Le service d’accueil et d’intégration de la MRC des Sources s’inscrit dans les priorités du territoire et bénéficie du soutien du Réseau d’accueil estrien. Le service offert par la MRC vise l’intégration sociale, culturelle et économique des travailleurs et des résidents, ainsi que la rétention des nouveaux arrivants et de leur famille. Il s’agit d’un accompagnement personnalisé et sans frais.