Plus de 60 emplois étudiants dans le Val-St-François

MRC Val-Saint-François – Afin d’aider les jeunes à se trouver un emploi d’été, le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est de retour cette année. Les Carrefour jeunesse-emploi de Johnson et de Richmond/Drummond-Bois-Francs invitent les étudiants à venir occuper un des nombreux emplois offerts dans la région du Val-Saint-François. « Le printemps ne fait que commencer et les organismes commencent déjà à s’inscrire pour le volet Apprenti-Stage ! Nos étudiants auront accès à une variété de stages intéressants où ils pourront développer et mettre en valeur leurs compétences. », mentionne Roxanne Breton, en développement professionnel au Carrefour jeunesse-emploi de Richmond. La période des inscriptions est ouverte jusqu’au 21 mai 2021.

Un programme du milieu

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est un programme local important qui permet à la relève d’acquérir une expérience professionnelle positive dans la région, de supporter un plus grand nombre d’emplois étudiants et de favoriser le réseautage avec les employeurs. Il est financé conjointement par Desjardins et les municipalités participantes. « Par l’entremise de ce programme, la Caisse est fière, d’année en année, de contribuer à permettre aux jeunes de s’impliquer dans le milieu ou d’acquérir une expérience de travail, ce qui correspond à l’une de nos priorités d’investissement et à nos engagements envers la jeunesse.», déclare monsieur Joé Robert, de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François:

Trois volets différents

Le premier volet Apprenti-Stage offre aux jeunes de 14 à 16 ans, en quête d’une première expérience de travail, des stages pratiques dans un organisme à but non lucratif en échange d’une bourse de 500$. M. François Séguin directeur du service récréatif à la ville de Richmond explique «Le programme est la meilleure porte d’entrée pour les jeunes qui veulent travailler au camp de jour de Richmond.»

Le deuxième volet, Expérience Travail-Été, alloue une subvention salariale de 2$/heure aux employeurs qui embauchent un étudiant pour l’été. « Nous avons à cœur le bien-être de nos jeunes et de nos entreprises de la région. Nous serons là pour accompagner les étudiants et les employeurs tout au long de la saison estivale. Pour vivre une expérience unique, le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi est tout simplement parfait. Nous sommes prêts pour un été mémorable. », explique Marie-Pier Gosselin du Carrefour jeunesse-emploi de Windsor.

Le troisième volet, le désormais célèbre Gala du Mérite étudiant, vise la reconnaissance des étudiants de 14 à 21 ans, qui ont occupé un emploi d’été dans les régions de Richmond, Windsor et Valcourt. Ceux-ci courront la chance de remporter l’une des Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $ chacune.

Pour participer au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, les étudiants doivent s’inscrire d’ici le 21 mai 2021 à leur Carrefour jeunesse-emploi en communiquant au 819 826-1999 secteur Richmond ou 819-845-5900 pour les secteurs de Windsor et Valcourt ou via les pages Facebook des organismes. Les étudiants seront alors invités à prendre rendez-vous pour la rédaction de leur CV étudiant et pour l’accompagnement dans leur recherche d’emploi. Pour le volet Apprenti-Stage, les étudiants peuvent faire leur inscription en ligne.