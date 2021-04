Cet été, j’anime !

Estrie - Avec l’été s’amène l’école buissonnière qui reprend du galon et donne des ailes pour s’aventurer vers de nouvelles expériences ! Faire la différence dans la vie des enfants, passer l’été dehors, rencontrer de nouveaux amis, etc., c’est le temps de s’inscrire aux emplois d’été en animation de camps de jour en Estrie. On a rencontré Alice Desaulniers, 27 ans, conseillère en loisirs chez Conseil, sport et loisirs de l’Estrie.

Durant sa jeunesse, elle-même a fait ses classes dans ce type d’emploi : « J’adore les enfants, et passer du temps avec eux a été un pur bonheur ! J’ai été animatrice pendant six ans, et durant deux autres années, j’œuvrais davantage du côté de la gestion. Ce sont des emplois stimulants ! J’avais le sentiment de profiter vraiment de mon été. À l’air libre ! Et non confinée dans un bureau à l’intérieur. Je n’étais pas la meilleure animatrice, mais chaque été se passait sous le signe du plaisir ! À preuve, j’ai tellement aimé ça qu’aujourd’hui, j’occupe un emploi qui est directement en lien avec les camps de jour. »

Ainsi, on recherche des jeunes de 16 ans pour animer des groupes d’enfants âgés de 4 à 12 ans. « Depuis quelques années, en Estrie, le recrutement est difficile, poursuit la conseillère. On peut donc ouvrir des postes à des animateurs un peu plus jeunes. » Et les enfants, que retirent-ils de ces camps ? « Ils vivent de nouvelles aventures ! Plusieurs adultes voient les camps de jour comme un service de garde. C’est tellement plus ! Avant tout, c’est une expérience de loisirs et de découvertes. Construire des cabanes dans le bois, apprendre de nouveaux sports, bricoler, s’éclater dans des jeux interactifs, etc. Bref, ça bouge ! », se réjouit-elle.

On a eu le go !

« En janvier, on a eu le feu vert du ministère pour démarrer nos préparations quant à la saison estivale 2021, dit Mme Desaulniers. Bien sûr, rien n’est coulé dans le béton. C’est toujours en fonction de la situation épidémiologique… L’année dernière, on était dans le flou total jusqu’au 15 mai ! Ça laissait peu de temps pour se préparer. Cette année, on a le temps de bien faire les choses. »

Les mesures sanitaires usuelles seront mises de l’avant et les ratios des groupes seront déterminés en fonction des recommandations de la santé publique. Selon les municipalités, généralement, les camps de jour démarrent le 25 juin pour se poursuivre jusqu’au 13 août.

Ces temps-ci, quand on songe à l’été, plusieurs sont nostalgiques… On aimerait bien que nos enfants connaissent eux aussi une enfance joyeuse ! Les camps de jour sont une bonne avenue en ce sens. Les jeunes qui aspirent à devenir animateurs peuvent envoyer leur CV via le site Cet été, j’anime !

