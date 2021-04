Le trio étudiant Desjardins pour l’emploi de retour dans la MRC des Sources

Val-des-Sources(RL) —En dépit des répercussions occasionnées par la covid-19 sur le marché du travail, le carrefour jeunesse emploie des comtés de Richmond et Drummond–Bois-Francs revient encore une fois cette année avec son programme Trio étudiant Desjardins pour l’emploi. Appuyé de partenaires d’importances telles que : La Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources et la ville de Val-des-Sources, le CJE lance officiellement la 26e année de ce programme des plus formateurs pour les jeunes de la région. Les jeunes âgés de 14 à 16 ans désireux de dénicher une première expérience de travail, peuvent s’inscrire au volet Apprenti-Stage qui offre un stage de 80 heures au sein d’un organisme à but non lucratif de la région et au bout duquel une bourse de 500 $ leur sera remise.

« Le programme Trio étudiant pour l’emploi offre une opportunité extraordinaire d’acquérir une expérience significative en emploi. Nous sommes fiers d’être partenaires du Trio pour une 26e année et ainsi d’avoir permis à plus de 2 300 jeunes de nos milieux d’y prendre part », mentionne Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins des Sources. » À noter que les organismes souhaitant accueillir des étudiants doivent communiquer avec le Carrefour jeunesse-emploi avant le 9 mai 2021.

Le volet Expérience Travail-Été offre également son aide à ceux et celles souhaitant obtenir un emploi d’été à temps complet ou partiel, en les accompagnant au niveau de la création ou mise à jour de leur CV, la préparation à l’entrevue ainsi qu’à la recherche d’emploi et de l’information sur le marché du travail. Fait intéressant, alors que les employeurs participants se rendent éligibles à des subventions salariales. « Pour une 26e année consécutive, nous sommes très heureux de permettre aux employeurs de recevoir une subvention salariale et ainsi permettre à des jeunes de travailler dans leur milieu » explique M. Daniel Pitre de la SADC des Sources. » Comme à chaque des Bourses du Mérite étudiant d’une valeur de 100 $ chacune, ainsi que de nombreux prix de présences seront remis aux étudiants ayant occupé un emploi d’été dans la cadre d’un Gala qui se déroulera en septembre.

Fort de l’expérience acquise l’été dernier, le CJE met toutes les mesures en place afin de s’assurer de la sécurité des étudiants.

Pour participer au Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, les étudiants doivent s’inscrire d’ici le 21 mai 2021 à leur Carrefour jeunesse-emploi au 557 1re Avenue Val-des-Sources en communiquant au 819 879-7667 ou via la page Facebook de l’organisme. Les étudiants seront alors invités à prendre rendez-vous pour la rédaction de leur CV étudiant et pour l’accompagnement dans leur recherche d’emploi. Pour le volet Apprenti-Stage, les étudiants peuvent faire leur inscription en ligne à l’adresse cjerichmond.qc.ca.