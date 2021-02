La Ville de Windsor reconnait les efforts des étudiants

Windsor(RL) - Dans le cadre du programme provincial des journées de la persévérance scolaire 2021 qui se tenaient du 15 au 19 février dernier, le conseil municipal de la ville de Windsor a une fois de plus démontré son soutien aux étudiants. Impliqués depuis bons nombres d’années dans la reconnaissance académique de tous niveaux, les élus de la ville ont remis au cours de la dernière semaine des certificats d’encouragements à 74 élèves fréquentant la polyvalente du Tournesol. Pour la mairesse, Mme Sylvie Bureau, il s’agit d’un geste d’une très grande importance. « Chaque année, nous remettons des certificats aux élèves identifiés par l’École secondaire du Tournesol. Avec le contexte de la pandémie et les nombreux défis qu’elle apporte dans le réseau scolaire, cette remise s’est avérée encore plus importante. Les élèves travaillent fort et il faut prendre un moment pour leur donner une tape dans le dos.» Le conseil ne manqua pas de souligner au passage le dévouement et tout le travail accompli par l’ensemble du personnel du réseau scolaire pour aider les jeunes à réussir leurs études et ainsi obtenir leur diplomation.

Des ateliers interactifs à l’échelle nationale

Chapeautés par le projet partenaire pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE), une multitude d’ateliers virtuels attendaient les participants tout au long de l’évènement. Parmi ceux-ci, les jeunes de toutes les classes de 3e cycle du primaire et du secondaire du Québec auront notamment eu l’occasion d’assister à une conférence interactive virtuelle de groupe avec nul autre que Laurent Duvernay-Tardif, voilà certes l’un des moments qui aura su marquer de manière particulière cette semaine importante.