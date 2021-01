Un prix Fondation Desjardins pour les jeunes de nos communautés

Val-St-François et des Sources - La Fondation Desjardins a remis un total de 4 600 $ aux jeunes des écoles l’Arc-en-Ciel (pavillon 2), Saint-Philippe et Notre-Dame-de- l’Assomption pour réaliser ces projets :

Notre comptoir à smoothies

Les élèves de l’école l’Arc-en-Ciel concocteront des smoothies pour les autres. Ils seront responsables de la préparation des smoothies, de l’élaboration des listes d’achats et du nettoyage de la station.

La chaîne de bienveillance

Ce projet va permettre aux 440 élèves de l’école Saint-Philippe de s’engager dans une tâche qui les valorisera et qui contribuera à leur sentiment d’appartenance. Chaque élève aura un rôle à jouer dans la conception, la préparation et la livraison du « cadeau » offert.

Du jardin à notre assiette !

Les élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption feront pousser les aliments nécessaires pour réaliser différentes recettes. Ensuite, ils seront impliqués du début à la fin avec la création de leur recette santé, l’écriture du livre de recettes, la prise de photos, etc.

Les enseignants et intervenants qui œuvrent auprès des jeunes sont de véritables héros. Ils font preuve d’un grand dévouement et sont remplis d’idées pour motiver leurs jeunes à persévérer. L’aide financière offerte leur donnera un coup de pouce pour concrétiser leur projet.

« Les Prix Fondation Desjardins sont de retour pour une 5e année et leur importance prend son sens plus que jamais. Même dans une année bien particulière, les enseignants et intervenants démontrent, à travers les projets soumis, à quel point la motivation de leurs élèves reste au cœur de leurs priorités. C’est touchant de voir à quel point ils sont dévoués et font preuve de créativité pour aider leurs jeunes à se dépasser. », confie Nancy Lee, directrice de la Fondation Desjardins.