Contrer l’isolement par l’école

Sherbrooke — Avec le contexte de la pandémie et les mesures sanitaires, les fêtes de fin d’année s’avèrent difficiles pour plusieurs. Soyons à l‘affût des signes de détresse chez notre entourage, nos collègues, notre famille… L’équipe de Secours-Amitié Estrie croit en l’importance de l’écoute pour permettre à la communauté de traverser ensemble cette période hors du commun. Nous pouvons tous apprendre à mieux écouter et accueillir l’autre dans ce qu’il vit.

Depuis le début de la pandémie, plusieurs organismes et entreprises se sont tournés vers la formation sur l’écoute active de Secours-Amitié Estrie, souhaitant donner à leurs membres des outils pour faire face à la situation. Cette formation s’adresse aux équipes de travail, aux gestionnaires, aux bénévoles et à toutes personnes qui veulent établir et vivre des relations basées sur le respect, la bienveillance, la confiance et l’authenticité. Les formateurs présentent des moyens concrets pour améliorer la capacité d’écoute et de communication pour mieux prendre soin de soi et des autres.

Il ne faut pas se le cacher, être privé des rencontres de fin d’année peut créer toutes sortes d’émotions : anxiété, colère et dépression qui peuvent parfois mener à des sentiments de désespoir profond... Être écouté permet, entre autres, d’atténuer la souffrance et l’angoisse reliées aux sensations de solitude, et de reprendre confiance en soi et en l’avenir. Écouter quelqu’un en le laissant exprimer ses pensées dans un espace de bienveillance, sans jugement, lui offre l’occasion de donner un sens à ce qu’il vit.

Pour pouvoir écouter l’autre, il faut en premier lieu s’écouter soi-même. N’attendez pas d’être en détresse pour demander de l’aide. Vous êtes un proche aidant, parent, travailleur dans le milieu de la santé, étudiant, et vos proches ne sont pas disponibles à certains moments pour vous écouter? Depuis 1972, la ligne d’écoute téléphonique gratuite, anonyme et confidentielle de Secours-Amitié Estrie offre une oreille attentive aux personnes qui sentent le besoin de parler et d’être entendues 365 jours par an, entre 8 h et 3 h du matin, au 819-564-2323. Si la ligne est occupée, rappelez de 10 à 15 minutes plus tard. Tous ensemble, bénéficions de l’écoute active.