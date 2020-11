La concertation Valfamille invite le Val-St-François à donner une voix aux tout-petits

Val-Saint-François – Dans le cadre de la 5e édition de la Grande semaine des tout-petits, qui a lieu depuis le 15 jusqu’au 21 novembre, la concertation Valfamille se joint au mouvement collectif pour faire de la petite enfance une priorité de société. Durant cette semaine, c’est tout le Québec qui se mobilise pour offrir une voix aux 530 000 tout-petits de 0 à 5 ans. En Estrie, ce sont 6%, soit près de 20 000 tout-petits qui grandissent pour devenir les adultes de demain, et ils méritent tous des chances égales de se développer pleinement. Pour le Val-Saint-François, ils représentent sensiblement la même proportion, c’est-à-dire environ 1800 enfants, de 0 à 5 ans.

La majorité des tout-petits au Québec se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement. Cependant, plus d’un enfant sur quatre (1 sur 3 en milieu défavorisé) présente une vulnérabilité dans au moins un domaine de son développement à la maternelle. Cette situation est d’autant plus inquiétante en cette période de pandémie de COVID-19 qui n’épargne pas les tout-petits et leurs familles. Les bouleversements associés à la pandémie – l’arrêt des services éducatifs à la petite enfance, l’impact du masque sur les apprentissages, l’effritement du soutien social, la conciliation famille-travail jumelée au télétravail, les femmes qui ont dû accoucher seule sans conjoint, le report des soins, les cas de maltraitance, le stress, la précarité financière, la santé mentale, les problèmes de logement et d’insécurité alimentaire – auront des effets à long terme pour les tout-petits.

« La pression sur les familles est grande et la situation de pandémie a pu précipiter de nombreuses familles en situation de précarité. Plus que jamais il est donc important de continuer nos efforts collectifs et se solidariser pour soutenir nos communautés, particulièrement pour nos tout-petits plus vulnérables dans le Val-Saint-François », souligne Cathy Varnier, coordonnatrice de la concertation Valfamille.

Heureusement, plusieurs activités et ressources sont offertes aux quatre coins du Val pour soutenir les tout-petits et leurs familles et ce, malgré le contexte de pandémie. Pensons par exemple aux activités offertes par la Maison de la Famille Les Arbrisseaux, notamment Bébé en action, des ateliers de comptines chantées en anglais (Mother Goose), Matinées-rencontres, Prêt de trousses de jeux pour la famille et jeunes de tous âges, Groupes d’entraide et de discussion entre parents, Dons de vêtements et d’articles divers pour bébés ou enfants, de jouets, de couche et de lait maternisé. Les familles dans le besoin peuvent aussi compter sur le soutien des Centre d’action bénévole (CAB) de leur région (Tabliers en folie pour Richmond) pour du dépannage alimentaire. Pour la période des fêtes, des livres neufs seront aussi offerts aux enfants de 12 ans et moins et d’autres livres sont en circulation dans les Croques-livres de chacune des municipalités de la MRC. Le projet Online Reading Buddies (lecture aux enfants des classes du préscolaire) verra aussi le jour très bientôt à l’école primaire St-Francis. Rappelons aussi que les familles peuvent recevoir du soutien familial ponctuel et professionnel via divers organismes, mais aussi parmi plusieurs programmes du CIUSSSE-CHUS (Val-Saint-François) : soutien prénatal et suivi de grossesse, soutien personnalisé aux familles en besoin au plan financier, social ou parental, suivis personnalisés pour l’ensemble des familles qui vivent des défis familiaux ou dont les enfants ont des difficultés de comportement, services de vaccination, etc.

Ces activités sont réalisées bien souvent en partenariat entre diverses organisations du milieu et ne sont qu’un aperçu de toutes les ressources disponibles sur le territoire, qu’il est possible de découvrir sur le site valfamille.com sous l’onglet Ressources.