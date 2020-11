André Bachand annonce l’attribution de 1 768 392 $

Asbestos — Pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative, un montant de 1 768 392 $ sera alloué au Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie dans la région de l’Estrie. Cet investissement provient de l’enveloppe totale de 41 millions de dollars répartie sur les trois prochaines années financières, soit de 2020-2021 à 2022-2023.

Le député de Richmond André Bachand, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom du ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge.

Depuis 2015-2016, le ministère de l’Éducation accorde annuellement son appui aux Instances régionales de concertation (IRC) par l’intermédiaire du Réseau québécois pour la réussite éducative. Ce dernier soutient ses membres dans leur mission et les mobilise dans la réalisation d’actions collectives visant l’accroissement de la diplomation et la qualification des jeunes.

Nouveauté dès cette année : cette aide financière est accordée sur trois ans pour permettre une meilleure planification à long terme. Ainsi, l’organisme sera mieux outillé pour répondre aux besoins de sa clientèle de façon continue et pour faire la promotion de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

« La persévérance scolaire et l’importance accordée aux études se véhiculent dans tous les milieux. C’est pourquoi les Instances régionales de concertation jouent un rôle important auprès des jeunes de la région de l’Estrie. Il est nécessaire de les soutenir. Les sommes annoncées aujourd’hui permettront au Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie de continuer à répondre aux besoins de notre communauté en matière de réussite éducative. » André Bachand, député de Richmond

« Il est primordial de favoriser la persévérance et la réussite scolaires chez les élèves dès le plus jeune âge. Nous mettons aussi tout en œuvre pour favoriser l’égalité des chances de réussite éducative chez les élèves les plus vulnérables, surtout en contexte de pandémie. Parce que leur réussite, c’est notre réussite à tous, le gouvernement du Québec est heureux de confirmer son engagement financier pour les trois prochaines années. Grâce aux sommes annoncées, nous réitérons notre appui et notre confiance aux Instances régionales de concertation. Elles pourront poursuivre leur mission à long terme sur les plans local et régional et même démarrer de nouveaux projets. Nous saluons également leurs actions concrètes qui, en plus de permettre à un plus grand nombre d’élèves d’obtenir le soutien nécessaire à leur réussite, contribuent à contrer le décrochage scolaire. » Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

« Nous sommes très fiers de cette entente avec le gouvernement du Québec. En tant qu’instance régionale de concertation (IRC) sur la persévérance scolaire et la réussite éducative, nous sommes heureux que le gouvernement reconnaisse notre capacité à mobiliser les collectivités pour favoriser la réussite des jeunes estriens. » Christine Hudon, coprésidente du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie

« Cette collaboration, cette complicité intersectorielle entre nos différents partenaires est précieuse, puisque ce sont leurs actions concertées à l’échelle régionale et locale qui ont un impact direct sur le parcours des jeunes. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la motivation et les apprentissages des jeunes sont déjà perceptibles, et elles risquent de perdurer dans les années à venir. Nous devrons redoubler d’efforts afin de s’assurer que les études demeurent une priorité pour l’ensemble de la communauté estrienne. » Martial Gaudreau, coprésidente du Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie