Verbom et le 24-Juin s’associent pour contribuer à la formation professionnelle des étudiants

Valcourt – Verbom, une société privée offrant des services d’outillage, de production et d’accompagnement dans la conception de pièces, collabore avec le Centre 24-Juin afin d’offrir l’ASP (attestation de spécialisation professionnelle) en matriçage. Les huit participants réaliseront les ateliers relatifs à l’aspect pratique en entreprise avec l’appui de leur enseignant. Cette association concorde en un partenariat exceptionnel avec Verbom.

Le personnel de Verbom offre du compagnonnage ainsi que du temps alloué aux étudiants pour parfaire leurs apprentissages pratiques sur les équipements et des pièces réellement en production. L’équipe croit fortement au développement professionnel et est fière de contribuer à la diplomation des étudiants. Plusieurs ateliers sont donc offerts directement en entreprise.

Le Centre de formation professionnelle 24-Juin offre à sa clientèle une multitude de programmes de formation dans plusieurs établissements et dans différents secteurs d’activité. L’équipe a enrichi le programme avec des stages et des ateliers en entreprise. Les compétences ont également été adaptées pour se rapprocher le plus possible du milieu de travail.

« Afin de contrer à la rareté de main-d’œuvre et comme Verbom a développé des procédés uniques à l’entreprise, nous misons sur la création d’une pépinière de nouveaux travailleurs et sur le développement professionnel pour attirer et retenir les talents. » Éric Chênevert, Directeur général de Verbom.