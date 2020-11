Palco de Danville s’associe à l’Escale dans le cadre du programme de formation du « CFER »

Asbestos(RL) - C’est le mercredi 4 novembre dernier que l’entreprise Palco, se spécialisant dans la fabrication de palettes de bois sur mesure à Danville, s’est officiellement associé à la polyvalente l’Escale d’Asbestos dans la cadre du programme de formation en entreprise et récupération (CFER). L’annonce a été faite en présence de M. Thomas Deshaies, propriétaire de l’entreprise, M. Hugues Grimard maire d’Asbestos et préfet de la MRC des Sources, des membres du conseil d’administration du CFER et l’équipe d’intervenants ainsi que leurs élèves. Concrètement le CFER est un programme de certification portant sur la formation à un métier non spécialisé reconnu par le ministère de l’Éducation du Québec, s’adressant à des jeunes âgés de 15 et 18 ans. Ce partenariat s’inscrit donc dans le volet développement des élèves du programme d’Asbestos, eux qui œuvrent depuis quelques semaines déjà au démantèlement, à la récupération et au recyclage des palettes de bois usagées que leur fournis l’entreprise Palco. Ayant pour objectif de préparer les étudiants du CFER au marché du travail dans un secteur d’activité bien présent en région, ce partenariat permettra également d’accroître le sentiment d’appartenance des jeunes à leur patelin et rapprocher la communauté à la formation de la jeunesse.

« Ce partenariat représente un pas de plus pour offrir un environnement stimulant et sécuritaire pour les jeunes qui fréquentent le CFER d’Asbestos. Il profitera également à toute la communauté économique puisqu’elle pourra compter, pour les années à venir, sur de nouvelles cohortes prêtes à l’emploi. », pouvait-on lire dans le communiqué émanant du Centre de Services scolaires des Sommets.

« Dès notre première rencontre avec M. Deshaies, nous avons vraiment senti à quel point cet homme tient à prendre soin de la jeunesse et de ses employés. Cette bienveillance mutuelle pour la jeunesse fait en sorte que nous pouvons aujourd’hui offrir un lieu d’apprentissage à l’image de notre valeur commune » Mentionna M. Daniel Guillot, directeur de l’école l’Escale.

Grandement impliquée dans l’aménagement de l’usine-école, l’entreprise Palco a fourni gratuitement la machinerie et l’outillage nécessaires au démantèlement de palettes usagées et à la fabrication de palettes recyclées. « C’est avec beaucoup de fierté que Palco s’associe au CFER afin de permettre au jeune de se familiariser avec le monde du travail tout en poursuivant leur parcours scolaire. Cette association est en lien direct avec les valeurs de l’entreprise qui souhaite faire une différence positive dans son milieu. Plusieurs employés de la région comme Palco ont la chance de compter dans leurs équipes des finissants d’anciennes cohortes du CFER et de bénéficier de la formation reçue par les jeunes. C’est avec enthousiasme que nous débutons ce partenariat aujourd’hui, ajouta M. Thomas Deshaies.