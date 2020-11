La branche Lions des Sources présente les lauréats du concours d’affiches de la paix

Asbestos(RL) —Les membres de la branche Lions des Sources, ont invité pour une quatrième année consécutive, les élèves de 6 e niveau du primaire, à participer au concours de créations d’affiches pour la paix. Cette année, c’est plus d’une soixantaine de jeunes âgés de 11 à 13 ans, provenant des écoles asbestriennes La Passerelle et La Tourelle, qui ont pris part à l’exercice. Sous le thème de réflexion : « La paix par le service », les élèves ont laissé libre cours à leurs créativités artistiques avec des œuvres marqués d’originalités en lien avec la représentation du thème.

« Les membres de la Branche Lions des Sources sont très fiers de promouvoir la paix par ce concours. Commencer par les jeunes s’avère constructif et prometteur. La responsable du concours, le Lion Lucie Gagné, remercie chaleureusement les institutrices Fanny Vaillancourt et Julie Élément de l’école de la Passerelle ainsi que l’institutrice Geneviève Guimont de l’école de la Tourelle, deux écoles d’Asbestos. Ainsi, ces personnes manifestent clairement leur volonté de promouvoir la paix auprès des jeunes par ce concours simple et efficace. Bravo aux jeunes qui ont la paix à cœur ! » De commenter le Lion Denis Brouillard par voie de communication officielle.

Ainsi des prix ont été remis à plusieurs récipiendaires dans chacune des classes, lesquels sont : Maxim Gauthier (50 $) pour la première place, le 2e prix à Sarah-Jeanne Dion (30 $), le 3e prix à Coralie Morin (20 $) de la classe de Geneviève Guimont à l’école de la Tourelle.

Du côté de La Passerelle (classe de Julie Élément), les élèves gagnantes sont : 1er prix à Christina Savaria (50 $), Marilou Boilard s’est mérité 30 dollars pour sa deuxième place, alors que le 3e prix fût remis ex aequo à Anaïs Lefebvre (20 $) et Malorie Grenier (20 $).

À l’école de la Passerelle, classe de Fanny Vaillancourt, les Lions ont remis le 1er prix à

Fiona Lampron (50 $), le 2e prix va à Marolie Fréchette-Bouchard (30 $) puis un 3e prix à Damien Carignan (20 $).

Félicitations à toutes et à tous !