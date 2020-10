L’Escale inaugure sa nouvelle cour d’école

Asbestos(RL) - C’est en présence du maire d’Asbestos M. Hugues Grimard, de Mme Édith Pelletier, directrice du Centre de services scolaires des Sommets et de différents partenaires de projets, que la direction de la polyvalente l’Escale d’Asbestos procédait le mercredi 21 octobre dernier, à l’inauguration officielle de sa nouvelle cour d’école. Ainsi, ce sont plus de 113 000 $ au total qui auront été investis dans la réalisation d’une salle de classe extérieure avec abri de protection, la création d’une aire de détente avec mobilier et l’ajout de végétation également. « … les élèves ont maintenant un espace extérieur accueillant et propice aux apprentissages. L’installation de modules d’entraînement et d’une zone de “slackline” permettent aux jeunes de bouger et peuvent servir de plateaux sportifs supplémentaires pour les cours d’éducation physique. », pouvait-on lire dans le communiqué provenant du Centre de services scolaires des Sommets (CSSDS).

De cette somme fait également partie intégrante un second volet, soit celui de la sécurité rehaussée pour les élèves et le personnel aux abords de l’établissement d’enseignement. En effet, des clôtures de bois ont été installées afin de rendre la descente des autobus scolaires encore plus sécuritaire et des modifications ont aussi été apportées à la configuration du terrain, dans le but de protéger les piétons et réduire la vitesse des véhicules circulant près de l’école.

« Cet aménagement écoresponsable adjacent à l’école permet de soutenir l’un des principaux objectifs de notre projet éducatif, soit le sentiment d’appartenance à l’Escale, et ce, tant chez nos élèves et que le personnel. Cela vaut aussi pour les gens de la communauté qui ont un jour ou l’autre fréquenté l’Escale lors de leur parcours scolaire ou pour des activités sportives ou culturelles. La population pourra venir s’y entraîner à l’extérieur ou tout simplement prendre une pause ». Mentionna M. Daniel Guillot, Directeur de l’école L’Escale. À noter que ce projet d’environnement stimulant profitera également à l’ensemble de la communauté, alors que les installations leur seront aussi disponibles en dehors des heures de classe.

La réalisation de ces aménagements fût rendue possible grâce à la contribution de nombreux partenaires financiers dont : La MRC des Sources, la ville d’Asbestos, la Caisse Desjardins des Sources, le Conseil Sport Loisir Estrie et le Centre de service scolaires des Sommets.