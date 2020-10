Annonce et remise de 123  000 $ en bourses d’études et plus de 1 500 $ en prix pour la jeunesse!

Sherbrooke – Le 20 octobre, s’est tenue la toute première édition de l’événement Distinction jeunesse Desjardins. Une grande première pour l’institution financière qui a non seulement organisé un événement virtuel pour les jeunes de 17 à 35 ans, mais en plus, a regroupé plusieurs caisses de l’Estrie dans cette soirée haute en couleur.

Près de 1000 jeunes de moins de 35 ans ont participé à cet événement festif animé par nul autre que l’humoriste Guillaume Pineault, qui pour l’occasion était en direct du 360d de l’Université de Sherbrooke.

« Nous n’avons pas hésité à prendre part à cet événement afin de poursuivre, malgré la situation actuelle, notre engagement auprès des jeunes, mentionne Mme Geneviève Roy, directrice générale de la Caisse Desjardins des Sources. Cette activité virtuelle a vraiment réussi à faire briller notre belle jeunesse et leurs multiples réalisations. »

« Fièrement engagée pour soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative, c’est sans aucune hésitation que notre Caisse s’est associée, avec d’autres caisses de l’Estrie, pour organiser un événement virtuel dédié à récompenser et reconnaître les efforts de nos jeunes qui vivent une situation particulière dans ce contexte de pandémie. Nous demeurons présents et engagés pour notre jeunesse ! », précise M. Joé Robert, directeur général de la Caisse Desjardins du Val-Saint-François. »

C’est ainsi que les caisses Desjardins de l’Estrie ont souligné plus de 100 boursiers Desjardins 2020 en leur remettant 123 000 $ en bourses d’études de niveau secondaire, collégial et universitaire, afin de les soutenir dans leurs études et leur réussite académique. Rappelons que la Fondation Desjardins a bonifié son programme de bourses d’études de 500 000 $ en 2020 afin d’aider les étudiants dans cette pandémie entrainant pour eux, comme pour tout le monde, des pertes financières importantes. Parmi eux, plusieurs de ces bourses étaient remises durant la soirée, en plus des bourses persévérance et engagement. Enfin, plus de 1 500 $ en prix ont été ajoutés pour les jeunes, sous forme de cartes-cadeaux auprès de commerces de la région afin de soutenir l’économie locale.