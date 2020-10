Un souper à emporter au profit de la Maison des jeunes de l’Or Blanc

Asbestos(RL) - Le vendredi 16 octobre prochain, la MDJ de l’Or Blanc tiendra, dans le cadre de la semaine des maisons des jeunes du Québec (SMDJ2020), une activité d’autofinancement au 530 de la 1re avenue à Asbestos. Sous le thème « Souper Take Out pour la jeunesse » la population pourra donc se procurer un repas spaghetti pour emporter au profit de la maison des jeunes de l’endroit. Offert de 16 h 30 à 18 h 30, ce souper permettra d’amasser des fonds afin de continuer d’offrir une pléiade d’activités enivrantes pour les jeunes de la région. À noter que seulement 100 billets sont disponibles pour l’occasion et ces derniers sont d’ailleurs présentement en ventes à la MDJ d’Asbestos, aux coûts de 10 $ pour une assiette repas et de 15 $ si l’on désire y ajouter la traditionnelle brochette de fruits habituellement disponible lors du Festival des Gourmands. Concrètement la SMJD représente plus de 200 activités, organisées par les Maisons des jeunes participantes, pour les ados et la communauté à travers l’ensemble de la province. C’est aussi un geste commun (planter un arbre) qui sera posé simultanément par ses 195 MDJ membres le 13 octobre 2020, le tout supporté par une campagne médiatique d’importance ayant pour thème « Les MDJ change nos vies ».

Voilà donc une nouvelle preuve de créativité provenant d’un organisme de la région, afin de poursuivre sa mission pour les jeunes et de continuer d’évoluer tout en s’assurant de respecter l’ensemble des mesures exigées par la santé publique. Pour de plus amples renseignements ou pour se procurer un billet, les sont invités à communiquer avec le 819-879-5522.