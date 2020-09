Une autre belle saison pour le Trio étudiant Desjardins dans la région

Asbestos(RL) - Le programme Trio étudiant pour l’emploi, parrainé par le Carrefour Jeunesse-emploi des comtés de Richmond-Drummond-Bois-Francs, aura permis une fois de plus à des jeunes de vivre des expériences enrichissantes cette année. Au total ce sont plus de 130 étudiants qui auront eu la chance de bénéficier du programme dans les secteurs de Richmond, Asbestos et Warwick en 2020. Parmi ceux-ci, 67 jeunes âgés de 14 à 16 ans ont participé au volet Apprenti-Stage alors que les 63 autres étudiants se trouvant dans le groupe d’âge des 15 à 21 ans, auront quant à eux eu l’opportunité de bénéficier d’un emploi d’été subventionné. Fidèle à ses habitudes, le Carrefour jeunesse-emploi conclut la saison estivale avec son traditionnel Gala du Mérite étudiant, avec la particularité cette année que celui-ci était présenté de manière virtuelle le mercredi 16 septembre dernier. Ainsi, plusieurs prix de présence ont été remis aux jeunes participants lors de cette soirée, afin de souligner leur audace et leur proactivité. Ces remises comprenaient entre autres 10 bourses du mérite étudiant de 100 $ chacune, cinq Google Nest Mini de même que plusieurs autres prix issus de l’achat local.

« Une des principales raisons qui fait de l’édition 2020 une réussite est l’engagement de nos employeurs qui ont su faire preuve de flexibilité afin d’offrir des milieux de travail respectant les consignes de la santé publique. Cette année, 4 superviseurs se sont démarqués en tant qu’employeurs exemplaires. Ainsi, les récipiendaires au Concours Employeur Pro-Jeunes 2020 sont Mme Christine Leroux du Parc régional du Mont-Ham, Mme Marie-Josée Nolin du Parc Marie-Victorin, Mme Marylène Pronovost du Marché Champêtre de Melbourne et M. Louis Carignan du Bureau d’accueil Pays de l’Ardoise région de Richmond. Les récipiendaires ont reçu des paniers cadeaux de produits de la région en guise de reconnaissance. Le projet est rendu possible grâce à l’implication de nos précieux partenaires financiers : la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, la Caisse Desjardins des Bois-Francs, la Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond, la Caisse Desjardins du Nord du Haut-Saint-François, la SADC des Sources et les villes et municipalités participantes. Merci à nos partenaires de croire et d’investir dans la jeunesse année après année », pouvait-on lire dans le communiqué officiel émanant des bureaux de l’organisme communautaire. C’est donc avec une satisfaction certaine d’avoir pu être en mesure de maintenir sa présence et de continuer son travail de terrain auprès des jeunes que le Carrefour Jeunesse-Emploi, conclut la présente édition du Trio étudiant Desjardins dans la région.