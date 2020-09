Le mouvement Scout Asbestos

Asbestos - Présent depuis 1947, le mouvement scout de la MRC Des Sources s’adresse aux jeunes de 7 à 17 ans et se porte bien; il per- met aux jeunes de s’impliquer tout au long de leur expérience dans un processus éducatif non traditionnel afin de rendre chacun responsable de son développement comme personne autonome, charitable et engagée. À cet effet, la COVID sera l’occasion de prendre la mesure de ces qualités.

Bien que les camps soient temporairement suspendus, les animateurs, que les jeunes adorent, promettent de faire tout en leur pou- voir afin de rendre l’expérience aussi riche que d’habitude : jeux captivants, plein-air, bénévolat, etc. tout en attendant le retour des camps (été-hiver) et autres sorties.

Les inscriptions (50$ / année) auront lieu le 10 septembre de 18 h à 20 h au local scout à côté de la piscine municipale, dans le Parc Dollard à Asbestos.

Pour information Andréanne Pellerin 819-828-0117