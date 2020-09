Des parents se mobilisent pour créer un service de garde à Saint-Adrien

Saint-Adrien(RL) - Insatisfait de n’avoir aucun service de garde pour leurs enfants d’âges scolaires sur le territoire de Saint-Adrien, un groupe de parents s’est mobilisé afin de remédier à la situation. Pour ce faire, un comité formé de cinq personnes a fait des démarches auprès de la municipalité afin de questionner la faisabilité d’un tel projet. Or, comme il s’agit d’un service qui ne relève cependant pas des autorités municipales, le comité s’est vu appuyer et conseiller par la direction du village, mais ce dernier se devait de prendre charge complète du projet. « Nous ne trouvions pas acceptable de devoir s’en remettre au service de garde le plus près qui se trouvait à Wotton, ou encore de devoir solliciter constamment l’aide d’amis ou de membres de nos familles pour assurer un service à nos enfants.

Donc, à compter de ce moment, Geneviève Chenel, Jean-Philippe Richer, Marie-Claude Boudreault, le conseiller municipal Richard Viau et moi-même, avons formé un comité de direction en vue de créer nouvel organisme à but non lucratif en service de garde. Suite à l’obtention d’une subvention de Desjardins, obtenu dans le cadre l’appel de projets du programme Coop D et fort de l’appui de la municipalité, des organismes et des entreprises du milieu, nous avons finalement pu mettre sur pied le service de garde en l’espace d’un mois seulement. » De mentionner, Mlle Émilie Desharnais.

À l’instar des autres parents, cette dernière devait composer avec un horaire de travail incohérent avec celui des heures d’ouverture de l’école de la petite municipalité. « Notre équipe a embauché un éducateur et nous sommes en opération depuis un peu plus d’une semaine maintenant. Installés pour le moment dans des locaux de l’école, les enfants peuvent bénéficier du parc de l’établissement, ainsi que de l’ensemble des infrastructures récréatives se trouvant à proximité. Il est important pour nous de dynamiser le milieu de vie des enfants par des activités stimulantes et des ateliers créatifs, qui seront notamment offerts lors des journées pédagogiques. Différents intervenants viendront également animer ces ateliers portant entre autres choses, sur les thèmes de l’art, du cirque, de la santé et de l’activité physique. » A-t-elle poursuivi.

Ce service, dont le nom officiel est encore à confirmer, s’adresse donc à tous les jeunes âgés de 4 à 12 ans. Comptant actuellement 15 enfants sur une capacité maximale de 20, c’est donc dire que certaines places demeurent encore disponibles à la population. Pour de plus amples renseignements ou pour inscrire un enfant au nouveau service de garde de Saint-Adrien, les membres du comité invitent les citoyens et citoyennes à communiquer avec les bureaux de la municipalité au 819-828-2872.