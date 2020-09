Domtar collabore àun projet de mise en valeur du boisé de la cour de l’école Saint-Philippe

Windsor – Domtar collabore au projet de valorisation du boisé de la cour de l’école Saint-Philippe de Windsor afin de permettre l’installation d’une classe extérieure dans la nature. L’entreprise a été approchée par les responsables du projet afin de les aider dans la réalisation de l’aménagement forestier du boisé attenant à l’école. Domtar s’implique dans la première étape du projet qui comprend plusieurs phases.

Domtar désire donc aviser la population que des travaux de récolte d’arbres et d’élagage seront réalisés cette semaine dans la cour de l’école Saint-Philippe. Un périmètre et des mesures de sécurité seront mis en place par l’école pour assurer la protection des élèves et de la population pendant cette période. Les travaux de récolte devraient s’échelonner sur 2 jours et débuter le 2 septembre.

« Domtar est fière de participer à ce projet rassembleur et inspirant pour les jeunes de la communauté en fournissant l’expertise de son équipe de professionnels forestiers et de l’environnement et les ressources pour réaliser le projet », souligne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine de Windsor.

Une récolte d’assainissement sera réalisée en conformité avec la réglementation municipale afin de récolter les arbres jugés dangereux pour les jeunes. Les travaux comprendront également le déchiquetage des branches en copeaux, l’élagage de certains arbres et le débroussaillage pour favoriser la croissance de jeunes arbres. Les troncs recueillis seront acheminés à une scierie locale afin de produire les pièces de bois pour un usage par le projet.