Une aide financière de 2750 $ pour l’école secondaire de l’Escale

Asbestos – Le député de Richmond André Bachand a remis à l’école secondaire de l’Escale un montant de 2750 $ dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole.

Ce montant est investi dans deux projets. Premièrement, une somme de 750 $ sert à identifier les photos ornant les murs des cages d’escalier. Ceci afin de maximiser le sentiment d’appartenance des élèves, élément important de la réussite scolaire.

Deuxièmement, 2000 $ est consacré à procurer un ensemble de départ de vêtements obligatoires : chandail manches courtes, chandail manches longues et coton ouaté. Une vingtaine d’élèves dont les familles éprouvent des difficultés à défrayer les coûts de ces vêtements bénéficient de ce projet.

« La persévérance et la réussite scolaire sont essentiels pour l’avenir de nos jeunes et pour toute notre communauté. Des projets qui incitent les jeunes à continuer leurs études, qui les motivent à obtenir leur diplôme sont nécessaires et il est important de les soutenir. » André Bachand, député de Richmond.