Activité « découverte du métier de policier » au camp de jour de Richmond

Richmond – Les jeunes de Richmond participant au Service d’animation estivale ont récemment reçu la visite des cadets de la Sûreté du Québec dans le cadre du programme « découverte du métier de policier ».

Cette activité a permis aux jeunes de découvrir les principaux mandats policiers, de voir de plus près une autopatrouille et de connaître les équipements qu’un policier utilise pour travailler. Deux cadets, MM Étienne Lessard et Ismael Landry, ainsi que l’agent Mike Cyrenne-Tourigny, du poste de la Sûreté du Québec du Val-Saint-François à Richmond, étaient sur place pour répondre aux questions posées par les enfants afin de démystifier le travail de policier.

Les groupes participants à l’activité se sont vu remettre des tatouages lavables de la SQ, des cahiers à colorier ainsi que des casquettes de policier d’un jour, au plus grand plaisir des jeunes.