Inscriptions pour la rentrée au service de garde-Éco de l’école du Plein-Cœur

Richmond - C’est le temps de s’inscrire au service de garde de l’école du Plein-Cœur de Richmond pour l’année scolaire 2020-2021.

Les nouveaux membres sont d’ailleurs invités à participer à une porte ouverte les 25 et 26 août de 13 h 30 à 17 h 30. Cependant, dans le cas où la visite ne serait pas possible, les parents sont invités à communiquer avec Diane Trépanier au 819 826-2121 poste 2, afin d’obtenir plus d’informations ou pour inscrire leurs enfants.

L’ouverture du service de garde se fera le jeudi 27 août de 7 h à 17 h 30.

Le service de garde se fera un plaisir de tous vous revoir lors de la rentrée.

Puis, après 25 ans, il s’agit de la dernière de service au sein du service de garde de Richmond avant sa retraite pour la responsable du service de garde, Diane Trépanier. Madame Trépanier souhaite vous dire qu’elle a été comblée de tout vous avoir eu au service de garde-Éco.