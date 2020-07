Les organimes du milieu mobilisé pour la jeunesse dans le Val-Saint-François

Val-St-François - Durant tout l’été, le projet collectif Déconfine-toi et laisse ta marque! offre gratuitement une série d’activités et d’ateliers variés, oscillant entre les arts et les sports de plein-air, pour les jeunes de 12-17 ans dans le Val-Saint-François. Selon leurs goûts, leurs intérêts, les jeunes sont invités à participer, à s’impliquer, à créer et à s’exprimer. À travers les différentes aventures, la parole sera donnée aux jeunes, afin de créer un journal de déconfinement sous la forme d’une production multimédia (avec vidéo, photo et création musicale) projetée à la fin de la saison dans lequel ils seront appelés à s’impliquer directement.

Ce projet rassembleur permettra aux jeunes de se mobiliser, de lâcher leur fou et de socialiser, tout en respectant les règles de distanciation gouvernementales.

Activités complètement gratuites et transport possible- inscriptions requises auprès de Valcourt 2030 au 450 532-2030 ou par la page Facebook Déconfine-toi et laisse ta marque.

À ne pas manquer:

La brigade multimédia (avec possibilité de tournage vidéo, photo, montage)

Le soccer interculturel à Valcourt, le 18 juillet

La chasse aux énigmes (avec prix à gagner) à la Poudrière à Windsor, le 24 juillet

Distribution et échange de livres en anglais au CJE de Richmond, le 6 août

L’événement multi-sports/multi-créations dans la cour de l’école Tournesol à Windsor, le 8 août

La descente en kayak à Richmond, le 11 août

Le festival Arts visuels (création de murale et d’une oeuvre collective peinte sur bois) au parc du Centre culturel de Valcourt, le 15 août

Et plus encore! Restez à l’affût!

Ce projet est rendu possible grâce à un soutien financier de Centraide Estrie et de la Fondation Chagnon, en collaboration avec le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (PRÉE) et grâce à l’implication de plusieurs organismes du milieu, dont Valcourt 2030, la Maison des Jeunes L’initiative, le CJE du comté de Johnson, l’OMH du Val-Saint-François, la concertation Valfamille, le Community Learning Center et la CDC du Val-Saint-François.

Venez créer un été mémorable avec eux, ils vous attendent!