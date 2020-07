Une collecte de dons de matériel scolaire pour les familles du Val-Saint-François

Windsor – La Maison de la famille des Arbrisseaux invite la population du Val-Saint-François à faire un don de matériel scolaire le dimanche 19 juillet, lors de la 1re édition de la collecte organisée par le projet d’Unis Ensemble pour la cause.

Entre 10 h et 15 h, les organisateurs du projet et le personnel de la Maison de la famille Les Arbrisseaux seront présents, dans le stationnement de la piscine municipale de Windsor afin de collecter les dons qui pourront ensuite être redistribués selon les inscriptions à la réserve scolaire de la Maison de la famille des Arbrisseaux. Les inscriptions pour la réserve scolaire se font chaque année à partir du début du mois de mai jusqu’à la fin juillet en remplissant simplement le formulaire. La réserve est disponible pour tous les niveaux scolaires et est ouverte à tous les résidents du Val-Saint-François, peu importe votre situation financière ou familiale. Il s’agit d’une belle occasion de s’entraider afin de rendre la prochaine rentrée scolaire plus agréable pour tous. Tous les dons nécessaires pour l’école seront acceptés (crayons, cartables, sacs à dos, calculatrices, cahiers, boites à lunch) pourvu que les biens usagés soient en bonne condition pour être passés au suivant.

« Avec la situation actuelle, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le projet d’Unis Ensemble pour la cause afin de promouvoir nos valeurs et de rendre service à plusieurs familles de la région », a déclaré Marie-Claude Tardif, la directrice générale de l’organisme. « Nous voyons les inscriptions pour la réserve scolaire s’accumuler et je crois qu’il est temps de travailler tous ensemble pour ceux qui en ont besoin ».

La Maison de la famille Les Arbrisseaux favorise le développement des enfants et le bien-être des familles du Val-Saint-François depuis près de 10 ans. Elle offre différents types d’ateliers diversifiés afin d’outiller les familles sur de bonnes pratiques d’éducation ainsi que de soins des enfants. Cette initiative permet donc aux familles du Val-Saint-François de s’encourager, s’impliquer, d’échanger ou simplement de bouger. Grâce à la participation active de chacun et un soutien sensible et professionnel, La Maison de la famille Les Arbrisseaux permet de favoriser l’entraide et la solidarité pour les familles de la région.