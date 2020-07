Gagnante de la Bourse de la famille Mckeage 2020

Richmond - Pour une cinquième année consécutive, une finissante de l’École secondaire régionale de Richmond s’est vu décerner la prestigieuse Bourse de la famille Mckeage. Ce prix de 5 000 $ a pour but d’offrir une aide financière aux étudiants qui se sont démarqués par leur dur travail et qui ont eu un impact positif sur la communauté. Cette bourse leur permet de continuer leurs études tout en leur offrant la possibilité de découvrir leur passion et de poursuivre leurs rêves.

La Bourse de la famille Mckeage 2020 a été remise à Jessica Blais-Martin le samedi 20 juin parmi une joyeuse cacophonie d’acclamations et de coups de klaxon. Cette journée spéciale va certainement rester gravée dans la mémoire de cette ado puisque pour la toute première fois la célébration des finissants de Richmond a eu lieu à l’extérieur. Les familles ont pu observer le déroulement de la cérémonie en toute sécurité à partir de leurs véhicules compte tenue de la pandémie.

Étudiante motivée, Jessica a grandement progressé pendant ses cinq années d’études secondaires. Décrite par ses enseignants comme étant une jeune fille très tranquille et timide, son parcours académique s’est dramatiquement amélioré alors qu’elle a atteint une moyenne de plus de 85 % au cours des deux dernières années. Plus étonnant encore, l’année dernière, elle a reçu un prix pour avoir obtenu la deuxième meilleure moyenne de sa classe, étant l’une de deux personnes seulement à avoir surpassé la note de 85 %.

Sur le plan social, Jessica s’est également épanouie. Elle a participé aux projets d’art dramatique de son école et travaille comme bénévole dans un programme communautaire de théâtre pour enfants en tant que directrice adjointe. Elle a également fait partie de la chorale de l’école chaque année et a enseigné l’informatique aux aînés.

Son enseignante d’art dramatique, Mme Lori Cloutier, écrit : « J’ai enseigné les sciences humaines à Jessica. Elle est une bonne étudiante et prend son travail scolaire à cœur. Cependant, j’ai réellement commencé à connaître Jessica lorsqu’elle s’est inscrite au cours de théâtre en quatrième secondaire. Au début, elle était un peu réservée et préférait seulement choisir des rôles en coulisse. Elle s’y est démarquée, car on peut compter sur elle et s’implique à fond dans le travail. Pendant la deuxième étape, j’ai convaincu Jessica de jouer un rôle sur scène, ce qu’elle a accompli sans problème. En fait, j’ai découvert que Jessica a aussi des talents humoristiques et possède un esprit vif. Elle comprend rapidement les scènes à jouer et les personnages. Lorsque la directrice d’une troupe de théâtre pour enfants cherchait une assistante, je lui ai immédiatement suggéré Jessica. Elle peut tout faire et possède toutes les qualités requises pour travailler seule ou en équipe. »

M. Paul Gella, son enseignant de mathématiques, décrit Jessica comme étant « une jeune fille très intelligente et assidue. Elle a très bien réussi en mathématiques et était toujours en tête de classe. Je suis convaincu qu’elle réussira dans tout ce qu’elle entreprendra. »

Les talents de Jessica en mathématiques vont sûrement lui venir en aide puisqu’elle désire devenir analyste de statistiques de la criminalité. À l’automne, elle poursuivra ses études au Cégep Champlain à Lennoxville dans le programme de sciences humaines, profil criminologie.

Cette bourse a été rendue possible grâce à la généreuse contribution de Mme Connie Mckeage. Ancienne diplômée de l’École secondaire régionale de Richmond et résidente de Danville, Mme Mckeage habite maintenant en Australie où elle est la fondatrice de OneVue. Elle siège également au conseil d’administration de OneVue et est la directrice générale du groupe OneVue.

La vaste expérience de Mme Mckeage dans le domaine des marchés de services financiers en Australie, Asie, Europe et Amérique du Nord constitue une fondation solide pour son rôle à titre de directrice générale. Elle supervise l’orientation stratégique de l’entreprise et s’assure de la croissance durable du groupe.

Mme Mckeage a reçu la médaille du centenaire pour sa contribution de leadership en entrepreneuriat australien. Elle est une fondatrice de Financial Executive Women (FEW), et en 2015 a été finaliste pour le prix d’Entrepreneur de l’année décerné par Ernst & Young. Elle a été reconnue par le magazine Insights Success comme l’une des 30 femmes les plus influentes en affaires. En 2018, Mme Mckeage a reçu le prix de Chef de la direction de l’année, et en 2019, elle a gagné le prix convoité de Femme de l’année pour son engagement dans l’industrie des services financiers ainsi que pour avoir créé un secteur plus inclusif et diversifié.

Mme Mckeage est passionnée par l’égalité des chances pour tous, et ce, peu importe le genre, l’origine ethnique ou la situation financière.

Les gagnantes précédentes de la Bourse de la famille Mckeage incluent :

Promise Rocheleau

Alycia Chabot-Bélanger

Allisha Hampton-Pettigrew

Shania Chatterton-Jerome

Texte de Pascale Duguay