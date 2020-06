Une journée des plus spéciales pour les finissants de l’Escale

Asbestos(RL) - Bien que rien ne pouvait réellement effacer la déception de voir leur bal ne pas avoir lieu, ce sont tout de même 90 % des finissants de la polyvalente l’Escale d’Asbestos, qui ont répondu favorablement à l’invitation lancée par leur école le 19 juin dernier, afin de souligner par le biais d’activités diverses, la fin de leur parcours secondaire. L’une des personnes à la source du projet, le professeur d’art dramatique M.Yannick Gendron, confia sa satisfaction de constater non seulement l’engouement des jeunes ainsi que le niveau d’appui et de participation des gens de la communauté, mais aussi de voir que tout était finalement bien en place, y compris la chaleur, pour passer une très agréable journée.

« Nous sommes évidemment très heureux de pouvoir offrir une journée remplie de surprises aux étudiants, ce n’est pas un bal et ça ne remplace pas un bal, mais nous voulions absolument trouver une façon de souligner la fin de leurs études secondaires, le tout dans une formule qui permettait de respecter adéquatement les mesures de protection de la santé publique bien entendu. » A-t-il commenté.

C’est donc sous un soleil de plomb que les jeunes finissants et finissantes de l’Escale se sont adonnés à une séance de dédicaces des livres de finissants, un tapis rouge avec remise de diplôme et prise de photo, suivi d’un défilé dans les rues de la ville, lequel s’est terminé au camp musical. À cet endroit un spectacle musical, un souper à la poutine, une remise de cadeaux et la projection en direct du Bal Mammouth sur écrans extérieurs les attendaient. À noter qu’un clin d’œil au groupe de jeunes asbestriens a d’ailleurs été fait lors d’un segment du bal virtuel. En plus de la très grande générosité de tous les partenaires financiers ayant rendu cette journée possible, il est également important de souligner l’engagement des jeunes eux-mêmes envers leurs camarades.

En effet, les membres du conseil étudiants de l’école ont gracieusement offert de grandes photos cartonnées de style « poster » à chacun des finissants, afin que ces derniers puissent être bien identifiés lors de la parade en voiture. Soulignons également qu’une équipe technique du P’tit Bonheur de Saint-Camille se chargeait de la régie et du multimédia lors de la soirée Ciné-Parc, tandis que le volet musical était quant à lui assuré par l’illustre Pilou, lui-même gradué de l’Escale il y a 20 ans, ainsi que ses invités. L’évènement fut sans contredit un succès et des félicitations sont certainement de mises à M. Gendron, au Directeur de l’école M.Daniel Guillot ainsi qu’à toute leur équipe pour l’organisation de cette journée haute en couleur. Voilà donc des moments précieux où les élèves ont pu fraterniser de nouveau ensemble, célébrer quelque peu et se saluer mutuellement, tout en gardant l’espoir de se retrouver possiblement un peu plus tard en cours d’année, mais cette fois sur un autre tapis rouge, soit celui de leur bal tant attendu.

Le journal Actualités-l’Étincelle, tient une fois de plus à féliciter toutes les finissants et finissantes 2020 de la MRC des Sources et du Val Saint-François.