L’Escale d’Asbestos célèbrera ses finissants le 19 juin

Asbestos(RL) - Plusieurs écoles secondaires de la province sont actuellement en recherche d’idées créatives, afin de souligne la fin du parcours scolaire de leurs finissants et finissantes en raison du fait que les traditionnels bals de fin d’année ne pourront avoir lieu. C’est exactement ce qu’a fait la direction de la l’école secondaire l’Escale d’Asbestos, qui annonce la tenue d’une journée d’activités spéciales pour ses élèves de 5e secondaire, le 19 juin prochain. Premièrement, ces derniers seront invités à une séance de dédicace des albums de finissants de leurs camarades de classe en après-midi avant de participer un tapis rouge en voiture avec remise de leur album personnel, ainsi qu’une séance photo.

Par la suite, une parade dans les rues de la ville accompagnée de voitures de la sureté du Québec ainsi que du service de sécurité incendie et de différents acteurs de la MRC des Sources se déroulera entre 17 h 45 et 18 h 30. La direction de l’école invite donc la population à se mobiliser afin de souligner de belle façon la fin du parcours secondaire de nos jeunes, en étant présente

le long du parcours qui prendra le départ de l’école avant de parcourir la 5e Avenue jusqu’à la rue Laurier, pour ensuite emprunter le boulevard Olivier et revenir sur le tronçon de la polyvalente, en passant par la première Avenue. La balade se terminera quelques minutes plus tard au camp musical d’Asbestos où une grande fête en formule ciné-parc attend les étudiants.

Un spectacle privé mettant en vedette l’artiste bien connu Pilou et ses invités, leur sera également offert au cours de la soirée, tout comme la projection sur grand écran du Bal Mammouth, animé par le duo Pier- Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse présenté simultanément sur les ondes de

Télé-Québec et sur le Web. À noter qu’il sera possible de suivre l’ensemble du déroulement de la journée en direct sur la page Facebook de l’école l’Escale. « De nombreux partenaires de la communauté se sont déjà mobilisés pour rendre cet événement possible et offrir à nos finissants un bel hommage et de nombreuses surprises.

Nous les remercions déjà de leur implication, mais nous les dévoilerons une fois les surprises révélées aux principaux intéressés. » D’ajouter la direction.