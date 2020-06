Une page d’histoire croule sous le pic des démolisseurs à Richmond

Richmond(RL) —Les travaux entourant la démolition des deux pavillons de l’ancienne école primaire Le Tremplin de Richmond au coin des rues Gouin et Adam sont en cours. C’est donc sous le pic des démolisseurs de la compagnie Robert Fer et Métaux, qu’une page d’histoire de la municipalité s’effacera complètement du paysage local au cours des prochaines semaines. L’entreprise de Shawinigan, qui a remporté l’appel d’offres public en janvier dernier, a donc reçu le mandat officiel de la part de la commission scolaire des Sommets de non seulement démolir les bâtiments, mais également de réhabiliter le sol, afin de le remettre à l’état de terrain vague pour le milieu du mois de juillet.

« La commission scolaire avait tenté de vendre les bâtiments par le passé, mais sans succès. Or devant cette situation et en raison de l’état des lieux qui se dégradait de plus en plus, nous en sommes venus à prendre la décision de démolir, car nos analysent et projections nous indiquent que les installations du Plein-Cœur seront suffisantes aux besoins pour l’avenir. À noter que le coût des travaux, qui s’élève à plus de 627 000 $, est entièrement défrayé par le Ministère de l’Éducation via le plan québécois des infrastructures et son aide budgétaire allouée de l’ordre de 958 000 $. » De confier M. Alain Thibault Directeur-Général adjoint des ressources matérielles à la CSSS.

Pour le député de Richmond, grandement impliqué au dossier, M. André Bachand, il s’agit d’un moment important pour la ville et les citoyens de Richmond. « Je suis très heureux de voir ce projet concrétiser, il va permettre à la municipalité de faire revivre ce secteur. Le visage du quartier va changer et c’est l’ensemble des citoyens de Richmond qui va en bénéficier. Ce projet peut se réaliser grâce à l’ensemble des acteurs du milieu ; un merci particulier à la commission scolaire des Sommets et la municipalité de Richmond », a-t-il conclu.

Les bâtiments jadis connus sous les noms Notre-Dame-des-Écoles (pavillon 1) et de l’école St-Michael (pavillon 2) avaient été érigés respectivement en 1955 et en 1929.