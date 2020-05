Service d’animation estivale à Windsor : Les places seront limitées

Windsor - La Ville de Windsor, suivant les directives du gouvernement du Québec et de la Santé publique, offrira un service d’animation estivale ainsi qu’un service de garde cet été à compter du 29 juin prochain.

Le service des loisirs offrira une programmation adaptée respectant les restrictions imposées par la Santé publique dans le contexte de la COVID-19, notamment en matière de distanciation physique et de règles d’hygiène, de ratio animateur/jeunes par groupe ainsi que pour le nombre d’individus par locaux lors des jours de pluie.

Cette nouvelle réalité aura un impact important sur la capacité d’accueil pour la saison estivale 2020. Considérant les contraintes imposées en ce qui concerne les règles sanitaires, le ratio animateur/jeune et le nombre de personnes autorisées dans les différents locaux lors des jours de pluie, force est de constater que la Ville devra obligatoirement limiter le nombre d’inscriptions. En effet, la Ville de Windsor sera en mesure d’accueillir 65% de sa clientèle habituelle cet été. En date d’aujourd’hui, le nombre maximal de groupes d’enfants est atteint et une dizaine de places sont toujours disponibles pour certains groupes d’âge.

« La situation est exceptionnelle et nous déployons tous les efforts nécessaires pour offrir un service de qualité et sécuritaire à la population. La décision de limiter le nombre de places disponibles fut difficile à prendre, mais le conseil municipal met en priorité la sécurité de nos jeunes et de leurs animateurs cet été » indique Mme Sylvie Bureau, mairesse de la Ville de Windsor.

La direction du service des loisirs de la Ville de Windsor surveillera le nombre d’inscriptions au cours des prochains jours. Une fois la limite atteinte dans chacun des groupes d’âge, la Ville n’aura d’autre choix que de refuser les inscriptions.