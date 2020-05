Le journal Actualités-l’Étincelle salue les finissants et finissantes 2020

Actualités-l’Étincelle(RL) — Tel que nous le savons maintenant, en raison de consignes de santé publique en lien avec le Covid-19, les finissants et finissantes du secondaire ne pourront malheureusement pas célébrer la fin de leurs études et l’obtention de leur diplôme avec le traditionnel bal de circonstance. Ce moment unique, qui marque non seulement l’accomplissement de plusieurs années d’efforts, mais aussi les premiers pas vers le marché du travail et en quelque sorte un rite de passage vers la vie d’adulte, se mérite donc d’être souligné avec justesse.

De ce fait, le journal Actualités-l’étincelle ayant à cœur la réussite des jeunes sur son territoire, publiera un cahier photos spécial en ce sens, dans son édition du 17 juin prochain. L’hebdomadaire invite donc tous les jeunes finissants et finissantes au sein des trois écoles secondaires présentes dans les MRC des Sources et du Val St-François, à y faire partie intégrante en soumettant au journal des clichés en habits et robes de bal. Les étudiants des écoles L’Escale d’Asbestos et le Regional High School de Richmond sont ainsi invités à faire parvenir une photo personnelle les exposants vêtus de leurs plus beaux atours, à l’adresse ggray@actualites-letincelle.com et ce, avant le 11 juin à midi.

Pour ce qui est des élèves de l’École Le Tournesol de Windsor, ces derniers sont plutôt invités à communiquer avec les membres de leur comité du bal, afin de s’inscrire à une séance photos gratuite qui se tiendra le 6 juin devant la polyvalente entre 9 h 30 et 12 h et qui sera réalisée par le photographe local bien connu M.Pierre Pinard.