Les écoles primaires de la CSS finalisent leurs préparations

Actualités-l’Étincelle(RL) - Alors que les établissements scolaires secondaires, des cégeps et universités sont officiellement fermés jusqu’à la prochaine rentrée, les élèves du primaire quant à eux, seront de retour sur les bancs d’école dès la semaine prochaine. Bien que les parents ne soient pas tenus d’envoyer leurs enfants en classes pour terminer l’année, un certain nombre répondent tout de même favorablement à l’appel du gouvernement québécois, alors qu’un taux de participation moyen avoisinant les 60 % est actuellement enregistré sur le territoire desservi par la commission scolaire des Sommets, couvrant notamment les MRC des Sources et du Val Saint-François.

« Nous sommes présentement à terminer la comptabilisation des élèves qui seront de retour dans nos écoles le 11 mai prochain et le taux est plutôt variable d’une région à une autre. À titre d’exemple, si nous avons un établissement qui dépasse 80 % d’enfants qui reviennent en classe dans une région, ce pourcentage peut chuter à 45 % dans une autre, c’est ce qui nous amène à une moyenne qui se situe entre 55 % et 65 % pour l’ensemble des secteurs. » D’expliquer Mme Édith Pelletier, directrice générale de la CSS. Pour ce qui est des mesures qui seront mises en place dans les écoles, madame Pelletier nous rappelle que la commission scolaire s’appuie sur les consignes de la santé publique et de la CNESST. « Un nombre maximal de 15 élèves seront autorisés par classe et ceux-ci demeureront toute la journée dans cette même salle, ils prendront également leur repas à cet endroit. Les récréations seront aussi décalées, afin de diminuer le plus possible les risques de contacts entre les enfants.

De plus, des équipements de sécurité seront fournis à tous les enseignants et membres du personnel, tels que masques, lingettes désinfectantes, gel hydroalcoolique. Des visières, gants et blouses de protections seront également disponibles pour des endroits où des soins particuliers doivent être assurés aux enfants. » A-t-elle poursuivi. Bien que le port du masque ne soit pas exigé aux enfants, ces derniers pourront bien entendu en apporter un de la maison.

Pour ce qui est de l’enjeu entourant le transport par autobus, Mme Pelletier nous indiquait que pour le moment les restrictions sont d’un enfant par banc, tout en gardant un banc de vide entre chacun. À la lueur de ces informations, il est donc clair que beaucoup de parents devront assurer eux-mêmes le transport de leurs enfants jusqu’à la fin du calendrier scolaire en juin.