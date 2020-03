Des ateliers de sensibilisation sur la réalité des jeunes immigrants

Windsor – Les 17, 25 et 26 février, 101 élèves de première secondaire de l’école du Tournesol à Windsor ont participé à l’activité « Immigration 101 et parcours migratoire des adolescents immigrants ».

Organisée par l’agente de développement en immigration de la MRC du Val-Saint-François, cette activité desensibilisation et d’ouverture vers autrui permet aux jeunes Québécois d’être mieux outillés pour interagir avec les adolescents immigrants afin de leur offrir un environnement plus accueillant et inclusif.

Une initiative de sensibilisation sur l’immigration en milieu scolaire

C’est la professeure Mme Michelle Grenier qui a intégré cet atelier dans son cours d’histoire et de géographie auprès de ses 5 groupes d’élèves. En plus de correspondre à une thématique liée au cours, le but de ce projet était principalement de conscientiser les jeunes Québécois à ce qu’un adolescent immigrant doit faire pour s’intégrer dans sa nouvelle société d’accueil, et ce, souvent dans un contexte où la langue et la culture sont différentes.

L’agente de développement en immigration, Mme Rouka Idrissa Abdoulaye, profitait aussi de l’occasion pour discuter avec les jeunes des codes culturels de certains pays et de la contribution des Noirs au Québec et au Canada.

Toujours dans le but de conscientiser et sensibiliser les jeunes Québécois à la réalité de leurs confrères et consœur immigrants, un atelier similaire avait lieu l’année dernière en créant une discussion après le visionnement du film documentaire Bagages de Paul Tom. Ce film met en vedette des jeunes adolescents issus de l’immigration et nouvellement arrivés à Montréal qui témoignent de leur intégration, leurs deuils, leurs espoirs et leurs défis.

L’atelier avait été fait dans le cadre du programme Éthique et culture à l’école du Tournesol auprès de 118 élèves de4e secondaire ainsi qu’à l’école secondaire l’Odyssée à Valcourt auprès de 126 élèves de 1re secondaire et 45 élèves de 4e secondaire. L’école primaire de l’Arc-en-ciel de Saint-François-Xavier-de-Brompton avait aussi fait l’exercice avec 55 élèves de 5e et 6e. Ayant à cœur la sensibilisation des jeunes faces l’immigration, l’école l’Odyssée accueilleront à nouveau, le 31 mars prochain, Mme Idrissa Abdoulaye qui animera un atelier sur l’histoire des Noirs auprès des élèves de 5e secondaire.

Un rôle clé et une facilitatrice pour l’intégration des immigrants

Le rôle et la mission de Rouka Idrissa Abdoulaye sont, sans un premier temps, de sensibiliser la population de la MRC du Val-Saint-François afin de l’outiller pour rendre notre société des plus accueillante pour les nouveaux arrivants. Dans un second temps, Mme Abdoulaye aide les entrepreneurs de la région à accueillir des employés issus de diverses communautés culturelles permettant afin de favoriser l’intégration et la rétention au sein de leur entreprise.