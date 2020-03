Robotique au Tournesol

Tournesol - Le 7 mars dernier avaient lieu les qualifications régionales de robotique de la Ligue Lego FIRST à l’université de Sherbrooke. L’équipe de robotique Tournesol participait à cette compétition avec une équipe composée d’élèves provenant des deux parcours Scientifix. L’équipe s’est mérité le prix pour la meilleure conception du robot.

Le thème de cette année est «Ville Avenir» et les équipes ont compétitionné de façon amicale dans les trois volets suivants: le projet de recherche, la compétition de robot et ils étaient questionnés sur l’application des valeurs du programme FIRST.

Pour y arriver, tous les élèves du profil scientifix1 et 2 ont été initiés à la robotique et se sont questionnés sur les sujets de recherches en lien avec le thème de l’année. Ceux qui le souhaitaient ont formé l’équipe de robotique. Cette dernière se rencontrait durant le midi, plusieurs fois par semaine, depuis l’automne.

Pour le volet de recherche, l’équipe s’est intéressée au vieillissement prématuré du Lac Tomcod, situé à Saint-François-Xavier-de-Brompton. Nous avons eu le plaisir de nous entretenir sur le sujet avec Claude Paulin, président de l’association du Lac Tomcod. Cette rencontre fut riche en apprentissages pour les élèves.

Bravo à toute l’équipe!