Brompton — À la suite d’un vote unanime le 14 septembre dernier, les 26 employés de l’usine Kruger Brompton sont en grève depuis le 11 octobre dernier. Selon le président du syndicat affilié à la CSN, Kevin Lepage, le conflit pourrait être long.

Par ailleurs, jeudi dernier, la compagnie a annoncé la fermeture de la centrale de cogénération à la biomasse de Brompton.

Syndicat

« Nous demandons principalement un réajustement de nos fonds de pension qui sont en train de fondre. Nous parlons ici du plafond admissible. Les projections sont plutôt tristes. Il y a aussi les réajustements de salaire. À l’usine, nous avons des métiers spécialisés avec des cartes de compétence. Si l’on se compare au marché, nous sommes environ 15 % en bas de tous les salaires qui sont offerts ailleurs », déplore M. Lepage, dans une entrevue accordée au journal Actualités - L’Étincelle.

Au moment de l’entrevue, il n’y avait pas de négociation. « La semaine passée, nous avons eu deux journées de négociation. Ça s’est soldé par très peu d’avancés. L’employeur nous a fait une contre-proposition. Nous avons vécu deux jours pas très productifs. De notre côté nous avons fait une offre à la baisse. Ils se sont tout simplement levés de table. Aucune rencontre n’est prévue pour le moment », s’insurge le président du syndicat.

Selon lui, à ce rythme, le conflit pourrait être long. « Nous ne savons pas trop quoi penser. Nous savons aussi que les dernières négociations de la compagnie Kruger se sont terminées par une grève dans les quatre dernières années. Ce sont des grèves qui ont duré plusieurs semaines. Nous, nous sommes en grève depuis cinq semaines. Il faut se poser des questions », de dire M. Lepage.

« Nous ne demandons pas la lune, ajoute-t-il. Nous avons des demandes. Le rattrapage de salaire et le fonds de pension sont des enjeux primordiaux. »

Après cinq semaines de grève, le moral des troupes est encore bon. « Nos activités de mobilisation sont à 100 %. Les gens sont déterminés. Il commence toutefois à y avoir une certaine frustration », admet le président du syndicat.

« C’est la première usine que la famille Kruger a acquis dans les années 1950. En 2010, il y a eu des coupures énormes et des promesses qui n’ont pas été tenues par le propriétaire. En 2015, nous avons eu droit à une convention avec des promesses d’investissement qui n’ont pas eu lieu. En 2020, il y a eu une fermeture d’usine : des gens ont alors perdu leur emploi de façon définitive. On se demande pourquoi on serait encore laissé de côté. L’impression que ça donne, c’est qu’il y a de la mauvaise foi. C’est difficile à comprendre pourquoi on ne peut pas s’entendre », termine M. Lepage.

Fermeture

Kruger Papiers de spécialité a annoncé jeudi dernier la suspension, pour une durée indéterminée, des activités de sa centrale de cogénération à la biomasse de Brompton.

Cette décision découle de contraintes économiques et opérationnelles qui compromettent la viabilité de la centrale. Au cours des dernières années, Kruger a évalué différentes avenues afin d’en assurer la pérennité. Malgré ces démarches, aucune solution permettant la poursuite viable des activités n’a pu être trouvée à ce jour.

La décision annoncée concerne uniquement la centrale de cogénération à la biomasse de Brompton.