Le Groupe Paré achète le Lave-auto Dépan’Express à Windsor

Marc Jolin et Émilie Bernier en compagnie de Gian-Carlo Paré du Groupe Paré.

Windsor — Le Groupe Paré vient de faire l’acquisition du Lave-auto Dépan’Express situé au 195, rue Principal Nord à Windsor. La transaction a eu lieu le 1er novembre dernier.

« Nous sommes heureux de passer le flambeau à une entreprise familiale ; ça correspond à nos valeurs », de dire l’ancien propriétaire du commerce, Marc Jolin.

En 2013, Marc Jolin et Émilie Bernier ont acheté l’entreprise qui appartenait à Alain, à Michelle et à Jean-Guy Léveillé. Depuis, des rénovations majeures ont été effectuées.

« Notre équipe a su se démarquer par un service exceptionnel. L’entreprise compte sur une clientèle fidèle. Nous avons adoré nos 13 années comme propriétaires.

Merci à la population de Windsor et aux alentours de nous avoir encouragés », a soutenu M. Jolin.

La gérante, Jessy Savoie, est demeurée en poste pour offrir le même accueil à la clientèle.

Le Groupe Paré

Le Groupe Paré possède une quinzaine de dépanneurs dans la région. L’entreprise a été fondée en 1976 par Michel Paré, qui a transmis sa passion pour le commerce de détail et le service à la clientèle à ses deux enfants, Marie-Noël et Gian-Carlo.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux commerces. L’ancien propriétaire a signifié son intention de vendre alors que nous étions disposés à acheter le commerce », raconte Gian-Carlo Paré.

En fait, outre Windsor, les commerces du Groupe Paré se retrouvent entre autres à Granby, à Magog, à Sherbrooke, à Ascot Corner, à East Angus.

« La clientèle ne doit pas s’attendre à des changements drastiques. D’ailleurs, les bannières vont rester les mêmes. Il y aura des améliorations au fil du temps », de dire le porte-parole du Groupe Paré.

Le Groupe Paré a par ailleurs l’intention de s’engager dans la communauté. « Nous avons présentement des pourparlers avec la Fondation Christian Vachon. Nous souhaitons être un commerce présent dans la communauté », termine M. Paré.

Le montant de la transaction n’a pas été mentionné.