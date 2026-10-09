La faillite de KrownCORP : une douzaine d’employés perdent leur emploi

La faillite de KrownCORP de Richmond résulte d’une combinaison de facteurs opérationnels, commerciaux et financiers qui se sont accumulés au fil du développement de l’entreprise

Richmond — La faillite de KrownCORP de Richmond résulte d’une combinaison de facteurs opérationnels, commerciaux et financiers qui se sont accumulés au fil du développement de l’entreprise de la rue Belmont. Une douzaine d’employés ont ainsi perdu leur emploi.

Le projet était ambitieux et reposait sur le développement d’une filière de recyclage relativement nouvelle, avec des investissements importants en équipements, en automatisation et en mise au point des procédés.

« Nous avons également dû composer avec des défis importants d’approvisionnement, des variations dans la qualité des matières reçues et des conditions de marché difficiles pour certaines résines recyclées », soutient le président de l’entreprise, Jérémie Bourgeois.

Selon lui, l’un des enjeux les plus critiques a certainement été notre difficulté à sécuriser un approvisionnement suffisant et prévisible en matières provenant des centres de tri québécois.

« Une usine de recyclage nécessite un volume minimal relativement constant pour absorber ses coûts fixes et fonctionner efficacement, poursuit-il. Lorsque ces volumes ne sont pas disponibles ou suffisamment prévisibles, il devient extrêmement difficile d’atteindre cette masse critique. »

« Malgré les efforts déployés pour améliorer les opérations, diversifier les approvisionnements et développer de nouveaux débouchés, KrownCORP n’a finalement pas réussi à atteindre un niveau d’activité suffisant pour supporter durablement sa structure financière », de dire M. Bourgeois, en précisant que le dossier est actuellement entre les mains du syndic.

Selon lui, plusieurs des enjeux rencontrés par KrownCORP sont d’ailleurs représentatifs des défis auxquels fait face actuellement l’industrie du recyclage des plastiques : stabilité des approvisionnements, qualité des matières, débouchés et capacité d’atteindre une masse critique suffisante.

« Avec le recul, nous avons énormément appris, parfois à coût élevé, sur ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien dans ce type de projet. Si notre expérience peut aujourd’hui permettre à d’autres entrepreneurs, investisseurs ou organisations d’éviter certaines erreurs et de mieux structurer leurs projets, je serai heureux de partager ces connaissances. Trop souvent dans notre industrie, chacun recommence son apprentissage de zéro alors qu’une partie de ces expériences pourrait être mise en commun », souligne le président.

« Je demeure très fier du travail accompli par l’équipe, de ce qui a été développé et surtout de l’expertise qui en est ressortie. Notre entreprise, c’était comme une famille. C’est très choquant. C’est une période très difficile à vivre. Mais, c’est là qu’on apprend et qu’on peut s’en sortir plus fort », termine M. Bourgeois.

Richard Lefebvre, directeur général de la Corporation de développement industriel de la région de Richmond, déplore la fermeture. « Mais nous comprenons le contexte de la fermeture. Nous serons présents si des entrepreneurs décident de poursuivre dans ce secteur. C’était une entreprise vouée à un bel avenir. C’est vraiment dommage. »