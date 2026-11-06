Windsor : cap sur le budget 2027

Windsor — Les élus et les fonctionnaires de la Ville de Windsor s’affairent présentement à préparer le budget 2027. Pour le maire, « le rêve, c’est de soumettre une hausse selon l’indice des prix à la consommation (3,1 %) ».

« Si nous entrons dans cet espace, nous sommes corrects », mentionne en entrevue Gaétan Graveline.

Comme c’est la coutume, les assises du budget ont été mises en place lors d’un lac-à-l’épaule, tenu à Sherbrooke en octobre dernier. Cette année, toutefois, on a varié le processus.

« Habituellement, les fonctionnaires déposent leur liste de souhaits, raconte M. Graveline. Cette année (…) chacun des cadres est venu nous dire ce qui a été fait au cours de la dernière année et ce qui s’en vient. Ils ont fait un portrait de la situation. Mais, il n’y avait pas de montant au bout de la ligne. Ça a été la même chose pour les élus. »

Les élus se sont ensuite penchés sur le Plan triennal d’immobilisation (PTI). « Ce sont les cadres de la Ville. C’est là qu’on détermine les besoins monétaires de chaque secteur pour les trois prochaines années. C’est ce que nous faisons présentement », précise le premier magistrat.

C’est à cette étape que les priorités sont établies. Suivra, le 28 novembre, une réunion à huis clos consacrée au budget. « Nous y parlerons entre autres des sommes accordées à la Sûreté du Québec et à la MRC, affirme Gaétan Graveline. C’est à ce moment que nous allons décider s’il y a une baisse ou une hausse des taxes à Windsor. »

Bibliothèque et rôle d’évaluation

Par ailleurs, il faut s’attendre à ce que la construction de la bibliothèque ne soit pas inscrite au budget 2027. « Nous avons la subvention ; nous avons l’argent pour appuyer cette subvention. Il s’agit d’un fonds désigné. Avec un nouveau gouvernement, nous allons savoir plus tard si nous poursuivons dans ce dossier ou si l’argent ira ailleurs », évoque le maire.

Cette année, Windsor devra s’ajuster à un nouveau rôle d’évaluation. On pourra connaître les nouvelles valeurs en consultant le site Internet de la Ville.

« Nous avons une gestion qui est saine à Windsor. Il n’y a pas de dépense éhontée. Cette année, il y a eu le 150e. Il est resté une scène extérieure de cette aventure. Il ne faut pas cependant oublier que nous avons des dépenses liées aux infrastructures. On ne peut pas laisser les gens sans services », termine le maire Graveline.