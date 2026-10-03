L’IA au cœur de l’entreprise : il faut passer de la curiosité à l’action

Saint-François-Xavier-de-Brompton — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François présente la 9e édition de Performance PME, sous le thème « L’IA au cœur de votre entreprise : passez de la curiosité à l’action ». Le rendez-vous est lancé pour le 22 octobre 2026, de 8 h à 13 h, au Centre communautaire France-Gagnon, situé au 12, rue du Parc à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

L’intelligence artificielle n’est plus une technologie du futur ; elle est désormais un levier incontournable pour améliorer la productivité, optimiser les opérations et soutenir la croissance des entreprises.

Destiné aux entrepreneurs, gestionnaires et professionnels de la région, cet événement proposera des conférences inspirantes et des expériences concrètes permettant de découvrir comment intégrer l’intelligence artificielle dans les activités quotidiennes d’une PME.

Le coût d’inscription est de 25 $ par personne. Les participants profiteront d’une matinée riche en apprentissages et en échange à l’aide d’outils pratiques. L’inscription inclut un déjeuner servi sur place, offrant une excellente occasion de réseauter avec d’autres entrepreneurs et acteurs économiques de la région.

Deux experts

Comment démarrer avec l’intelligence artificielle sans s’y perdre ? Jonathan Elie-Fortier présentera une démarche claire et accessible permettant aux PME de comprendre les bases de l’IA, d’identifier des opportunités dans leurs opérations et de développer un premier agent intelligent capable de créer une réelle valeur ajoutée.

De plus en plus d’organisations utilisent l’IA générative pour gagner du temps et améliorer leur efficacité. Robin Poulin-Lemieux partagera des exemples concrets, des stratégies d’implantation et des cas d’utilisation pratiques pour intégrer efficacement Claude dans les processus d’affaires d’une PME.

Cet événement est réalisé avec la participation financière du gouvernement du Québec.

Les places étant limitées, les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place dès maintenant. Les inscriptions se font en ligne, jusqu’au 15 octobre 2026 : https://bit.ly/4gToxU5.