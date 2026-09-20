Nouveau conseil d’administration et direction générale partagée

Le nouveau conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources.

Val-des-Sources - C’est en présence d’une trentaine de membres réunis lors de son assemblée générale annuelle tenue le 31 août dernier que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a dressé le bilan de la dernière année.

Ce fut également le moment d’élire les membres qui formeront le prochain conseil d’administration et de dévoiler la programmation 2026-2027 qui marquera le dixième anniversaire de la fusion des deux chambres de commerce à l’origine de la CCES.

Conseil d’administration pour l’année 2026-2027 sera donc formé de : Magalie Dubé, présidente (PA le prêt-à-manger), Marie-Andrée Lauzier, vice-présidente (Lauzier Gestion de communauté), Christian Boucher, trésorier (CAB des Sources), Charles-Antoine Leblanc, secrétaire (Virage), Isabelle Larrivée, administratrice élue (Pieux Xtrême), Pier-Olivier Gouin (ABS Remorques), Pierre Saint-Aubin (Saint-Aubin & associés), Yan St-Hilaire (Microbrasserie Moulin 7), Audrey Michel, Raymond Lemay (Filière XIII) et Carl Woods (entrepreneur général, nouvel administrateur).

Lors de cette assemblée, les membres ont également officialisé un changement important au sein de la gestion de l’organisme alors qu’il fut entériné une direction générale dorénavant partagée entre mesdames Rebecca Lemay Dostie et Isabelle Lodge.

« Ce nouveau titre commun vient reconnaître formellement un modèle de leadership horizontal déjà à l’œuvre à la CCES. Il ne s’agit pas d’une redistribution des pouvoirs, mais d’un ajustement qui reflète fidèlement notre réalité organisationnelle », a indiqué Magalie Dubé, présidente de la CCES.

Dans la note de presse officielle de la CCES, on apprenait qu’en dépit d’un contexte économique teinté par l’incertitude et la hausse du coût des matières premières, le sondage annuel réalisé par la Chambre de Commerce et d’entrepreneuriat des Sources révélait que plus de 66,3 % des 90 entreprises répondantes indiquaient rapporter un chiffre d’affaires stable ou en croissance. L’organisation a également souligné l’impact positif de ses campagnes de rayonnement menées avec ses partenaires régionaux, dont le journal Actualités - L’Étincelle et OUI Radio 99,3 (anciennement CJAN FM).

Pour souligner de belle façon ses dix ans d’existence, la CCES déploiera une foule d’activités au cours de la prochaine année.

Sans compter une rencontre des candidats aux élections provinciales le 16 septembre (en partenariat avec la CDC), des événements de réseautage (dont les « Apéros cochons » en partenariat avec Le Porc des Roy), le souper de Noël en décembre 2026, le dîner-conférence Desjardins en janvier 2027, le rendez-vous « Performance PME » en mars, ainsi que l’Anti-gala annuel, le 27 mai 2027. S’ajouteront à cela plusieurs formations axées sur l’intelligence artificielle et la gestion, ainsi que le maintien de chantiers continus, comme le balado de la CCES et bien d’autres.

« Cette année, on veut prendre le temps de souligner nos entreprises pionnières : celles qui font vivre notre communauté d’affaires depuis longtemps, tout comme celles qui investissent aujourd’hui dans son développement. La table est mise pour une année qui va faire rayonner nos entreprises et nos organismes, d’hier et d’aujourd’hui », a conclu Rebecca Lemay Dostie, codirectrice générale.