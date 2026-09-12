Des travaux de 1 M$ sur le réseau cyclable du Val-Saint-François
Richmond— La MRC du Val-Saint-François confirme la réalisation de travaux majeurs de réfection sur le réseau cyclable La Cantonnière. Une partie du sentier de la Rive, situé dans le Canton de Melbourne, est en fait fermée depuis le 1er septembre 2026.
Cette fermeture affecte notamment une portion de la Route verte, du Sentier transcanadien, des Sentiers de l’Estrie et des circuits de vélo de gravelle suivant : La Pédal’eau, Entre monts et rivières, La Valcampagnarde et La Contemplative.
D’une valeur de près de 1 M$, ces travaux visent à améliorer la qualité, la sécurité et la durabilité d’une section du réseau cyclable. Ils comprennent notamment le remplacement de ponceaux, la réfection de la surface de roulement ainsi que l’amélioration du drainage.
Afin de permettre la réalisation des travaux en toute sécurité, le sentier de la Rive sera complètement fermé entre le chemin Garrett et l’extrémité nord du chemin de la Rivière (rue Greenlay Nord), dans le Canton de Melbourne.
La réouverture du sentier est prévue le 15 mai 2027, au moment de la réouverture du réseau cyclable.
Aucun détour officiel n’est prévu pendant la durée des travaux. Les usagers sont toutefois invités à utiliser, à leur convenance, le réseau routier à proximité afin de poursuivre leur déplacement.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre du Programme d’aide financière pour les infrastructures de transport actif – Véloce III (volet 2) du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) et dans le cadre du volet « Signature innovation » du Fonds régions et ruralité (FRR) du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Ce projet a également été financé en partie par une subvention de Sentier transcanadien pour améliorer le tronçon local du Sentier.
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