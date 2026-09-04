L’incertitude économique fait mal aux entreprises de la région

Windsor — En ce qui concerne les tarifs américains, le pire demeure l’incertitude économique vécue par les gens d’affaires de la région.

C’est ce que soutient Karine Serra, présidente de la Chambre de commerce et d’industrie du Val-Saint-François Ouest.

« Nous en parlons depuis maintenant un an. L’incertitude économique fait très mal aux gens d’affaires. Cette situation provoque des ralentissements. Même les entreprises qui ne sont pas touchées directement par les tarifs américains vont mettre un frein au développement. Par exemple, certains peuvent reporter des agrandissements. À mes yeux, c’est ce qui sera le plus dommageable », déplore Mme Serra.

Selon elle, à moyen terme, les impacts des tarifs imposés par Donald Trump auront inévitablement un impact sur tous les membres de l’organisme.

« Pour l’instant, il n’y a pas trop d’inquiétude provenant de nos membres. Dans les prochaines semaines, nous allons communiquer avec eux pour leur exposer la situation et les mesures adoptées par le gouvernement. Mais il va y avoir un impact éventuellement sur tout le monde, autant du côté des consommateurs que celui des emplois. Ça va toucher tout le monde », de dire Karine Serra.

Elle compare la situation avec la pandémie. « Il faut toujours savoir saisir les opportunités. Il y en aura toujours. Dans l’entrepreneuriat, ce sont toujours des hauts et des bas. Ceux qui s’en sortent, ce sont ceux qui seront très créatifs. Les gens vont trouver une façon de revirer de bord. Ce n’est pas d’hier que nous parlons d’éventuels tarifs douaniers. Il y a des gens qui ont déjà commencé à regarder du côté européen. Les entrepreneurs vont se demander comment changer leur fusil d’épaule et être le moins perdant possible », soutient la présidente.

Selon elle, c’est une bonne occasion de se tourner vers l’achat local. « Ça fait plusieurs mois que nous en parlons. C’est vraiment la période idéale », affirme Mme Serra.

Elle considère que la réponse du gouvernement canadien a été rapide. « Ils ont mis sur pieds plein de programmes pour aider les secteurs les plus touchés par les tarifs américains. Ça va aider à conserver les emplois. Les gouvernements ont réagi rapidement. Maintenant, il reste aux entreprises de bien réagir à la situation. Il faut qu’elles fassent ce qu’il faut. Il ne faut pas attendre que le train passe. Il faut devenir créatif », souligne Mme Serra.