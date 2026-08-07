Gonflable.ca : une histoire de famille qui s’oriente vers la croissance
Saint-François-Xavier-de-Brompton — gonflable.ca est devenu la plus importante entreprise de location de jeux gonflables en Estrie. Il s’agit en fait d’une histoire familiale qui se soldera de toute évidence par une croissance soutenue.
Les trois propriétaires sont Olivier Picard, William Picard et Marco Picard, le père et les deux fils.
Olivier et William ont évolué dans le hockey de haut niveau. « Pendant l’été, nous avions besoin de travailler. Nous avons commencé à faire de la pelouse avec notre propre entreprise. Mon père (Marco) était propriétaire de la compagnie Atelier Lavoie. Il a vendu à son associé. Il cherchait un projet à réaliser. Il a alors parlé à Simon Jolin, l’ancien copropriétaire de gonflable.ca. Mon père nous a approchés pour nous dire que cette entreprise était à vendre », raconte Olivier Picard.
Les trois hommes d’affaires ont pris possession de l’entreprise le 1er octobre 2025. « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un beau potentiel dans cette entreprise. Il y avait de la place pour améliorer les choses. C’est quand même la plus importante entreprise de location de jeux gonflable en Estrie. Nous sommes arrivés dans le bon temps. Nous avons consacré beaucoup de temps l’hiver pour réparer les jeux. Il fallait que tout soit prêt pour l’été », souligne le copropriétaire de gonflable.ca, situé au 56, rue Principale, à Saint-François-Xavier-de-Brompton.
La nouvelle direction a donc commandé de nouveaux jeux. « Nous souhaitons ajouter de nouveaux jeux à l’inventaire. Nous voulons nous assurer que nous puissions connaître une croissance certaine dans ce secteur d’activités », de dire M. Picard.
En réalité, la compagnie possède environ 200 jeux. L’entreprise vise deux clientèles : les particuliers et tout ce qui touche l’événementiel.
« Nous avons des prix pour la fin de semaine (trois jours). Les gens viennent chercher leur jeu le vendredi directement à l’entrepôt pour les rapporter soit le dimanche ou le lundi. Nous en louons beaucoup pour les fêtes d’enfants », soutient le copropriétaire.
L’événementiel amène la compagnie à divers endroits en au cours de l’année. « La fin de semaine passée, nous sommes montés à Saint-Eustache. Nous étions présents à la Fête du lac des nations. Cet hiver, nous étions à Québec. Nous faisons la livraison et l’installation pour les différents événements », raconte-t-il
« Il faut que les gens comprennent à quel point il est simple de louer un jeu gonflable. L’entreprise jouissait déjà d’une bonne réputation avant l’acquisition. Et il y en a pour tous les budgets. C’est simple et très apprécié. Nous voulons que toutes les petites familles puissent en profiter. Du côté événementiel, nous sommes déjà très bien établis », de conclure le copropriétaire.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’IA au cœur de l’entreprise : il faut passer de la curiosité à l’action
Saint-François-Xavier-de-Brompton — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François présente la 9e édition de Performance PME, sous le thème « L’IA au cœur de votre entreprise : passez de la curiosité à l’action ». Le rendez-vous est lancé pour le 22 octobre 2026, de 8 h à 13 h, au Centre communautaire France-Gagnon, situé au ...LIRE LA SUITE
Nouveau conseil d’administration et direction générale partagée
Val-des-Sources - C’est en présence d’une trentaine de membres réunis lors de son assemblée générale annuelle tenue le 31 août dernier que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a dressé le bilan de la dernière année. Ce fut également le moment d’élire les membres qui formeront le prochain conseil ...LIRE LA SUITE
Des travaux de 1 M$ sur le réseau cyclable du Val-Saint-François
Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la réalisation de travaux majeurs de réfection sur le réseau cyclable La Cantonnière. Une partie du sentier de la Rive, situé dans le Canton de Melbourne, est en fait fermée depuis le 1er septembre 2026. Cette fermeture affecte notamment une portion de la Route verte, du Sentier ...LIRE LA SUITE