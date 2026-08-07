Gonflable.ca : une histoire de famille qui s’oriente vers la croissance

Saint-François-Xavier-de-Brompton — gonflable.ca est devenu la plus importante entreprise de location de jeux gonflables en Estrie. Il s’agit en fait d’une histoire familiale qui se soldera de toute évidence par une croissance soutenue.

Les trois propriétaires sont Olivier Picard, William Picard et Marco Picard, le père et les deux fils.

Olivier et William ont évolué dans le hockey de haut niveau. « Pendant l’été, nous avions besoin de travailler. Nous avons commencé à faire de la pelouse avec notre propre entreprise. Mon père (Marco) était propriétaire de la compagnie Atelier Lavoie. Il a vendu à son associé. Il cherchait un projet à réaliser. Il a alors parlé à Simon Jolin, l’ancien copropriétaire de gonflable.ca. Mon père nous a approchés pour nous dire que cette entreprise était à vendre », raconte Olivier Picard.

Les trois hommes d’affaires ont pris possession de l’entreprise le 1er octobre 2025. « Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un beau potentiel dans cette entreprise. Il y avait de la place pour améliorer les choses. C’est quand même la plus importante entreprise de location de jeux gonflable en Estrie. Nous sommes arrivés dans le bon temps. Nous avons consacré beaucoup de temps l’hiver pour réparer les jeux. Il fallait que tout soit prêt pour l’été », souligne le copropriétaire de gonflable.ca, situé au 56, rue Principale, à Saint-François-Xavier-de-Brompton.

La nouvelle direction a donc commandé de nouveaux jeux. « Nous souhaitons ajouter de nouveaux jeux à l’inventaire. Nous voulons nous assurer que nous puissions connaître une croissance certaine dans ce secteur d’activités », de dire M. Picard.

En réalité, la compagnie possède environ 200 jeux. L’entreprise vise deux clientèles : les particuliers et tout ce qui touche l’événementiel.

« Nous avons des prix pour la fin de semaine (trois jours). Les gens viennent chercher leur jeu le vendredi directement à l’entrepôt pour les rapporter soit le dimanche ou le lundi. Nous en louons beaucoup pour les fêtes d’enfants », soutient le copropriétaire.

L’événementiel amène la compagnie à divers endroits en au cours de l’année. « La fin de semaine passée, nous sommes montés à Saint-Eustache. Nous étions présents à la Fête du lac des nations. Cet hiver, nous étions à Québec. Nous faisons la livraison et l’installation pour les différents événements », raconte-t-il

« Il faut que les gens comprennent à quel point il est simple de louer un jeu gonflable. L’entreprise jouissait déjà d’une bonne réputation avant l’acquisition. Et il y en a pour tous les budgets. C’est simple et très apprécié. Nous voulons que toutes les petites familles puissent en profiter. Du côté événementiel, nous sommes déjà très bien établis », de conclure le copropriétaire.