Le Couvent Mont-Saint-Patrice accorde un contrat de 765 000 $ à la firme GNR/Corbus
Richmond — Le Couvent-Mont-Saint-Patrice confirme l’octroi d’un contrat majeur pour la modernisation de son système de chauffage et de climatisation, représentant un montant total de 765 000 $.
Le contrat a été confié à la firme GNR/Corbus, qui réalisera ces travaux essentiels à l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment et la réduction de 50 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Débutant en mai, ce nouveau chantier, en plus d’être déterminant pour la pérennité de l’édifice en raison de la baisse des coûts d’énergie, permettra d’accroître de façon significative le confort des locataires.
« Nous sommes très heureux d’aborder cette nouvelle étape, car elle correspond pleinement à notre volonté de gestion responsable et de transition écologique. Après analyse par la firme Akonovia, le concept retenu conjugue l’installation d’une thermopompe bibloc reliée au système à eau chaude existant à un réseau de 20 unités murales, visant à réguler le chauffage et climatiser les locaux les plus vastes », souligne Benoit Saint-Pierre, président du Couvent-Mont-Saint-Patrice.
Sixième phase des travaux de mise à niveau qui se succèdent depuis dix ans, ce projet est rendu possible grâce au soutien collectif de nombreux partenaires publics, entreprises et donateurs privés, dont Logement, Infrastructures et Collectivités Canada qui, dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs, vise à appuyer les organismes dans la modernisation de leurs infrastructures afin de les rendre plus durables, accessibles et écoénergétiques. Après son importante contribution de plus de 1,1 million $ à la construction de l’ascenseur et d’une entrée accessible au Couvent Mont-Saint-Patrice, cette autre phase repose sur un octroi de 612 000 $.
De plus, depuis le début, la Ville de Richmond appuie les efforts de sauvegarde du Couvent Mont-Saint-Patrice. Véritable pierre angulaire, ce soutien local a donné au projet global les ailes qu’il fallait pour se distinguer auprès d’autres décideurs publics.
Par ailleurs, il est toujours possible pour toute personne ou organisation souhaitant soutenir les travaux du Couvent Mont-Saint-Patrice de faire un don en ligne par le biais de la plateforme Zeffy.com, un outil simple et sécuritaire facilitant les contributions à la mission.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
L’IA au cœur de l’entreprise : il faut passer de la curiosité à l’action
Saint-François-Xavier-de-Brompton — La Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François présente la 9e édition de Performance PME, sous le thème « L’IA au cœur de votre entreprise : passez de la curiosité à l’action ». Le rendez-vous est lancé pour le 22 octobre 2026, de 8 h à 13 h, au Centre communautaire France-Gagnon, situé au ...LIRE LA SUITE
Nouveau conseil d’administration et direction générale partagée
Val-des-Sources - C’est en présence d’une trentaine de membres réunis lors de son assemblée générale annuelle tenue le 31 août dernier que la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources a dressé le bilan de la dernière année. Ce fut également le moment d’élire les membres qui formeront le prochain conseil ...LIRE LA SUITE
Des travaux de 1 M$ sur le réseau cyclable du Val-Saint-François
Richmond — La MRC du Val-Saint-François confirme la réalisation de travaux majeurs de réfection sur le réseau cyclable La Cantonnière. Une partie du sentier de la Rive, situé dans le Canton de Melbourne, est en fait fermée depuis le 1er septembre 2026. Cette fermeture affecte notamment une portion de la Route verte, du Sentier ...LIRE LA SUITE